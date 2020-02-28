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Анни Жирардо (фр. Annie Girardot) родилась 25 октября 1931 года в Париже. С детства Анни мечтала стать хирургом. Но любовь к сцене взяла верх и Жирардо поступила в Парижскую консерваторию драматических искусств. Роли Анни Жирардо до 1960 года малопримечательны.

А вот роль Нади в картине « Рокко и его братья » принесла ей популярность. Партнер Жирардо по этому фильму стал впоследствии ее мужем. В 1965 году Анни получила премию на Венецианском фестивале за роль в фильме « Три комнаты на Манхэттене ».

Настоящий успех пришел к актрисе в семидесятые годы. В этот период Жирардо стала самой востребованной киноактрисой Франции. Образ ее героинь – самостоятельная, современная женщина, с сильной волей, но неудачница в личной жизни.

Её самой яркой работой тех лет стала роль в фильме « Умереть от любви » (1970), а еще много комедийных работ в таких картинах как : « Старая дева » (1972), « Знакомство по брачному объявлению » (1976), « Склока » (1978) и других. Она много снималась у французских режиссеров - создателей популярного французского кино. Так у К.Лелуша Жирардо снялась в пяти фильмах, у А.Кайата — в четырёх, у Ф.де Брока — также в четырёх.

В восьмидесятые годы, переживая творческий кризис, Жирардо нашла утешение в алкоголе. В этот период она разошлась с мужем.

В 1995 году, найдя в себе силы выйти из депрессии и вернуться в большое кино, Жирардо успешно сыграла роль пожилой крестьянки в экранизации романа « Отверженные ». За эту роль Жирардо получила премию « Сезар ». В 2001 году она была удостоена премии Каннского фестиваля за роль в фильме « Пианистка ».

В 2006 году ей был поставлен диагноз болезни Альцгеймера, но несмотря на это актриса оставалась востребована и творчески активна. Всего в фильмографии актрисы около 100 киноработ.

Анни Жирардо скончалась 28 февраля 2011 года в Париже на 80-м году жизни.