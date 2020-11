Accueil > Histoire > Bessemertny Barak : le souvenir de la répression soviétique

Notre site n’a pas d’équivalent, c’est une histoire vivante, c’est l’histoire que nous faisons ensemble et de nos propres mains. Il se trouve que maintenant notre projet est la plus grande encyclopédie vivante sur la répression.

Nous sommes heureux de pouvoir créer ensemble cette ressource d’information unique. Le principal pour nous tous est son libre accès. Ceux qui peuvent nous aider, nous soutenir, ceux qui ne peuvent pas se le permettre, auront toujours la possibilité d’utiliser nos matériaux.

Les principales orientations du projet :

perpétuer la mémoire de chaque personne innocente et injustement condamnée

la lutte contre les tentatives de falsification de l’histoire et de dissimulation des faits de cruauté sans fondement

le reflet des tentatives de raviver les idéologies du stalinisme et du communisme

la création d’une base de données unifiée et entièrement accessible sur l’histoire du système répressif soviétique

Chacun de vous peut participer autant que possible à notre projet, partager l’histoire de sa famille, parler d’une personne de connaissance, vous trouverez toujours une aide avec Internet.

Nous avons un énorme travail devant nous - et nous devons simplement nous souvenir de chacun d’entre eux !

Site Internet : https://bessmertnybarak.ru