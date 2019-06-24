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Помните в романе Э. Хемингуэя "Париж-это праздник, который всегда с тобой", Хемингуэй едет с Фитцжеральдом в путешествие и проезжая Бресс, первым делом заказывает пулярку на обед.

Чем так знамениты здешние куры, что слава их гремит по всей Франции?

Первым делом самими курами, они выращиваются на свободе на территории 5000 м2 минимум!, едят траву и первосортное зерно, короче говоря, за ними обеспечивается первоклассный уход!

Торговое наименование Бресская пулярка охраняется законом 1957 года: куры белого цвета, голубыми ножками и красным гребешком, каждая должна носить кольцо с именем и адресом производителя, трехцветный ремешок на шее и печать. Продаются они зашитые в холщевые рубашки.

Готовятся в сметанно-масляном соусе. Непременно попробуйе, будучи в тех местах!