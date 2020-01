Accueil > Agenda culturel > Concerts > Concert de Timour Abdikeyev

Doté d’une voix exceptionnelle, alliant un charme et une puissance rares, artiste a commencé sa carrière au Théâtre Mariinsky, endroit légendaire qui est indissociable des noms des grands artistes comme Feodor Chaliapine et Rudolf Noureev.

Ayant interprété plus de 60 rôles au Mariinsky, Timur Abdikeyev a aussi chanté dans les plus prestigieux théâtres du monde : l’Opéra Bastille, le Teatro Real à Madrid, l’Opéra Royal de Stockholm, Santory hall à Tokyo, le Bolchoï à Moscou, le Kennedy Center Washington et le Carnegie Hall à New York.

Également excellent interprète du répertoire classique européen et d’œuvres de compositeurs d’orient, Timur Abdikeyev a remporté de grands succès à travers ses concerts et récitals en Angleterre, aux Etats Unis, au Japon, en France, en Italie, en Allemagne et en Russie.

Alexandra TENISHEVA

Chef de choeur, professeur de chant et de piano au Conservatoire Rakhmaninov à Paris. Artiste soprano au style ’’slave’’, Alexandra Tenisheva suscite l’émotion, la joie, la sentimentalité et la mélancolie lorsqu’elle vous plonge dans l’univers de son spectacle où les grands airs classiques, les tubes internationaux, et de merveilleux chants russes coexistent en parfaite harmonie, ce qui rend cette artiste unique en son genre.

Anna SOUKHOROUKOVA

Concertiste, professeur de flûte traversière, Anna est diplômée du Conservatoire National du Saint-Pétersbourg. Lauréate des concours internationaux, elle a remporté le Prix du Gouvernement de Saint-Petersbourg en 2008. Membre de jury de concours régionaux de Saint-Petersbourg depuis 2008. Anna donne actuellement des concerts de musique de chambre et avec un orchestre en Russie et en France. Son jeu d’une grande finesse conjugue précision technique et sensibilité. Son répertoire est composé d’œuvres des époques baroque, classique, romantique et contemporaine.

Concert-récital du célèbre chanteur d’opéra,

Soliste du Théâtre Mariinsky

Timur ABDIKEYEV

accompagné par

Alexandra TENISHEVA (piano)

et Anna SOUKHOROUKOVA (flûte)

Au programme du concert :

Tchaïkovsky, Rakhmaninov, Rossini,

ainsi que des romances populaires

italiennes, russes et orientales

Le programme du concert inclut les commentaires de chaque composition chantée

Le 2 fevrier 2020 à 17h00

Château de la Petite Malmaison

229 bis avenue Napoléon Bonaparte

92500 Rueil Malmaison

Accès :

Parking le long de l’avenue Napoléon Bonaparte

Bus 258 à partir de "la Défense". Arrêt " le Parc" ou arrêt "a Jonchère"

Bus 259 à partir de "Nanterre ville" ou "Nanterre Université"