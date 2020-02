Accueil > Agenda culturel > Concerts > Concert de Vadym Kholodenko - Mozart, Schubert, Scriabine, Rachmaninov

Considéré comme un virtuose phénoménal, Vadym Kholodenko a largement prouvé qu’il est bien plus que cela. Véritable poète, il rendra justice au sombre désespoir de la Sonate K.457 (peut-être la plus belle écrite par Mozart) ou, à l’opposé, la lumière juvénile de la Sonate D.664 (que d’aucuns ont rapproché du Quintette « La Truite » écrit à la même période) de Schubert.

Sculpteur et coloriste, il restituera les textures diaphanes de la Ballade de Saariaho avant de déployer toute la plénitude sonore de son clavier dans Scriabine et Rachmaninov. Indiscutablement, Vadym Kholodenko s’impose comme l’un des grands musiciens de la scène actuelle.

Portrait et biographie

Vadym Kholodenko, né le 4 septembre 1986 à Kiev, en République socialiste soviétique d’Ukraine, au sein de l’Union des républiques socialistes soviétiques (aujourd’hui l’Ukraine), est un pianiste classique ukrainien.

Il naît dans une famille où il est le premier et unique musicien. Artiste précoce, il donne ses premiers concerts aux États-Unis, en Chine, en Hongrie et en Croatie dès l’âge de 13 ans. En 2005, il s’installe à Moscou pour étudier le piano sous la tutelle de Vera Gornostaeva au Conservatoire Tchaïkovski de Moscou.

En 2009, avec la violoniste Alena Baeva, premier prix au Concours international de violon Henryk Wieniawski en 2001, il enregistre un CD de sonates pour violon et piano de Francis Poulenc, Claude Debussy et Sergei Prokofiev.

Il remporte successivement trois compétitions internationales : le Grand Prix (section Piano) au 30e Concours international Maria Callas en 20041 ; le Premier Prix au Concours international de musique de Sendai en juin 20102 et le Premier Prix du Concours Franz Schubert (section piano) en 2011. Ces deux dernières distinctions lui valent, en 2012, d’enregistrer ses premiers CD en solo sous label Sendai Cultural Foundation et Bella Musica Edition, où il joue, notamment, des œuvres de Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Sergei Rachmaninov, Olivier Messiaen et Igor Stravinsky.

En novembre 2013, à l’âge de 27 ans, il remporte la Médaille d’or au 14e Concours international de piano Van-Cliburn3 à Fort Worth, au Texas, ville où il a résidé avec sa femme et ses deux filles. En mars 2016, ces enfants ont été retrouvés assassinés, et son ex-épouse Sofia Tsygankova, pianiste, arrêtée pour homicide. Actuellement, Kholodenko réside au Luxembourg avec sa compagne la violoniste Alena Baeva.

Depuis 2013, il multiple les concerts comme soliste et concertiste invité aux États-Unis, en Europe et en Extrême-Orient. Il signe également un contrat pour une série d’enregistrements avec le label Harmonia Mundi.

Programme

MOZART : Sonate n° 14 K.457

SCHUBERT : Sonate n° 13 D.664

SAARIAHO : Ballade

SCRIABINE : Préludes

RACHMANINOV : Sonate n°2 op 36