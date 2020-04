Accueil > Infos > Société > Coronavirus : la situation en Russie

Le nombre de cas confirmés d’infection au coronavirus dans le monde dépasse 2 millions de personnes. En Russie, le nombre de porteurs d’infection identifiés par jour a augmenté de 3388 personnes et a atteint près de 24.500.

La situation en Russie

Le nombre de cas confirmés d’infection au coronavirus en Russie est passé à 24.490, au cours de la journée, il a augmenté de 3.388 personnes. Au total, 198 personnes sont mortes des coronavirus dans le pays, dont 28 - au cours de la dernière journée, ce qui était le nombre le plus élevé depuis l’épidémie.

À partir du 15 avril, les déplacements dans les transports personnels et publics sans pass numérique sont interdits à Moscou et dans la région de Moscou. Dans la capitale, il peut être délivré sur le portail de la mairie, dans la région - à l’aide d’une application spéciale. Les laissez-passer seront vérifiés, y compris à l’entrée de Moscou et des municipalités de la région de Moscou.

L’homme de 40 ans qui est arrivé de Milan était le patient zéro atteint de coronavirus en Russie ; il a été la première personne à se remettre de l’infection dans le pays, a déclaré l’académicien Alexander Chuchalin. Un coronavirus a été rapidement découvert chez le patient, diagnostiqué le 27 février par Chuchalin lui-même et Denis Protsenko, médecin-chef du Centre des maladies infectieuses de Kommunarka.

La propagation du Covid-19 dans les régions russes

Cette semaine, le nombre de patients atteints de coronavirus en Russie continuera d’augmenter, a déclaré Melita Vujnovich, représentante de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en Russie. Selon elle, la ligne épidémiologique montre que la Russie est dans une phase d’incidence croissante. Selon les prévisions de l’épidémiologiste indépendant en chef du ministère de la Santé Nikolay Briko, une diminution régulière du nombre de nouvelles infections à coronavirus peut apparaître en juin-juillet.

La seule région de Russie où aucun cas d’ infection par le coronavirus du SRAS-CoV-2 n’a été enregistré est la République de l’Altaï. Les autorités régionales l’ont expliqué par le fait que les mesures nécessaires ont été prises à temps dans la région et des mesures restrictives ont été introduites.

Situation mondiale

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le 14 avril, le nombre de personnes infectées par un coronavirus dans le monde a dépassé 1,914 million de personnes. Selon les données actuelles de l’Université Johns Hopkins, plus de 2 millions de personnes ont déjà été infectées.

Leader dans le nombre de cas confirmés, selon les données Hopkins University, sont les Etats-Unis (609,4 milliers). L’Espagne est en deuxième position (177,6 milliers), l’Italie en troisième (162,4 milliers), l’Allemagne en quatrième (132,5 milliers), la France en cinquième (131,3 milliers). Les États-Unis sont également sortis en tête avec un nombre de victimes qui a atteint 26000. Au total, plus de 129000 personnes infectées par le coronavirus sont mortes dans le monde.

La Commission européenne a entamé les préparatifs de l’affaiblissement du régime de quarantaine, à Bruxelles a approuvé les critères d’allègement de la quarantaine dans les pays. La "feuille de route" sur l’abolition des restrictions à la circulation des citoyens et le travail des entreprises a été présentée par Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne.

L’Union européenne, le secrétaire général de l’ONU et la Chine ont condamné l’administration de Donald Trump pour la décision de cesser de financer l’Organisation mondiale de la santé. Washington a temporairement suspendu le financement de l’OMS après que Trump a affirmé que l’organisation diffusait des « informations chinoises erronées » sur le virus et n’a pas averti les autres pays de la menace réelle à temps.

En Ukraine, 392 nouveaux cas d’ infection à coronavirus par COVID-19 ont été détectés par jour , ce qui est devenu un nouveau maximum depuis l’épidémie dans le pays. Le nombre total de cas d’infection confirmés est passé à 3 764. Selon le ministère ukrainien de la Santé, 108 personnes sont décédées depuis le début de l’épidémie, la plupart des victimes (85%) sont des personnes de plus de 50 ans.