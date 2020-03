Accueil > Infos > Société > Coronavirus : la situation est « sous contrôle » en Russie

« Malgré le risque élevé, la situation est dans l’ensemble sous contrôle », a indiqué le président russe, relevant que les mesures prises dès février, comme la fermeture de la frontière avec la Chine, ont jusqu’ici permis d’empêcher « une arrivée massive de la maladie dans notre pays ».

Évoquant la situation « pas simple voire difficile en Europe », il a salué les mesures drastiques de confinement et de fermeture des lieux publics prises dans de nombreux pays. « Ces mesures sont justifiées, et nous souhaitons à nos homologues le succès », a-t-il dit, lors d’une réunion gouvernementale consacrée à l’épidémie.

Le président russe a aussi appelé les autorités à bien informer la population, pour que chacun « puisse se protéger et protéger ses proches », et à lutter « contre les rumeurs malfaisantes ».

Vladimir Poutine a aussi demandé aux Russes à faire preuve de « solidarité et discipline », et à respecter notamment les règles de confinement, notamment pour ceux qui rentrent de l’étranger.

« L’État et la société doivent agir de manière concentrée et organisée et en prenant soin des uns et autres », a-t-il ajouté.