Discours de Vladimir Poutine à l’occasion de la Journée de la Marine russe

Notre flotte, selon le président Poutine, est maintenant à un point où elle peut résister à tout adversaire. Mais la modernisation et la création de nouveaux types d’armes de marine se poursuivent. Le rééquipement technique et l’amélioration des compétences au combat du personnel constituent une priorité pour l’État.

Les célébrations à Saint-Pétersbourg ont débité par une salve de batterie de la forteresse Pierre et Paul. Le commandant suprême sur le bateau "Raptor" a contourné la formation de navires. À la tête du légendaire cuirassé "Poltava" restauré sur le chantier historique. Dans la colonne de sillage, les navires de missile "Mytishchi" et "Serpukhov", le sous-marin "Kronstadt", la corvette "Thundering" et la super-nouvelle frégate "Admiral Kasatonov", capables de toucher n’importe quelle cible, sur l’eau ou sur terre.

La vue des colonnes du défilé est donc le point culminant des célébrations. L’air des routes de la forteresse Pierre et Paul résonne littéralement. Officiers en forme blanche comme neige. Relèvement maritime, alignement sur le drapeau de Saint-André. C’est le jour pour se préparer.

« Notre marine assure avec confiance la sécurité du pays et ses intérêts nationaux et est capable de donner une rebuffade à tout agresseur. La garantie de cette arme est unique, mais l’essentiel ici est le courage et la formation des équipages de la marine. La loyauté envers le drapeau de Saint-André et la loyauté envers la mère patrie restent pour eux un devoir spécial et exalté. Lors des missions de combat, les marins sont pleinement surveillés. Dans des moments de dures et cruelles épreuves, ils sont prêts à donner leur vie pour leur bateau, pour leur peuple et pour leur patrie. Comme cela a toujours été dans la flotte russe. En tant qu’équipage du sous-marin K-19, qui a sauvé le monde de la tragédie de l’ère soviétique. Comme ce fut le cas aujourd’hui lors des essais de l’appareil en eau profonde dans la mer de Barents. La Patrie a toujours rappelé et se souviendra des exploits des marins russes.

Je lance maintenant un appel à tous les équipages, à tout le personnel de la marine russe. Je remercie les marins et les contremaîtres, les aspirants, les officiers et les amiraux pour l’alignement constant de nos traditions héroïques et des fondements des marins. Pour la cohésion et l’endurance. Pour votre solide caractère marin. Pour le courage, la bravoure et le courage. Merci pour le service de la Russie. Nous ne garderons pas seulement cette hauteur, nous irons plus loin, nous construirons une flotte unique en son genre, conçue pour une longue perspective historique. Flotte Etat souverain fort.

Nul doute que ce sera le cas. Le gage de cette réussite est le succès actuel de nos marins, leur désir de répondre aux exigences de notre époque et de regarder vers le futur. Volonté d’améliorer constamment leurs compétences, d’exercer son commandement avec confiance et détermination "à toute vitesse". Joyeuses fêtes, mes amis ! Gloire à la marine russe, bravo ! ”- a pris la parole Vladimir Poutine.