Dmitri Medvedev est né le 14 septembre 1965

Dmitri Anatolievitch Medvedev est né le 14 septembre 1965 à Léningrad. Premier vice-président du gouvernement russe, il est élu à la présidence de la Fédération de Russie en mars 2008. Entré officiellement en fonction le 7 mai suivant, il nomme à la présidence du gouvernement son prédécesseur, Vladimir Poutine, qui ne pouvait effectuer plus de deux mandats consécutifs.

En octobre 2003, il devient chef de l’administration du Kremlin, collaborant avec le président Vladimir Poutine, dont il deviendra l’un des plus proches collaborateurs, et ce même si leurs relations seront parfois conflictuelles sur certains sujets de société.

Entre le 14 novembre 2005 et mai 2008, il est premier vice-président du gouvernement affecté à la mise en œuvre des projets nationaux et prioritaires.

Le 10 décembre 2007, Dmitri Medvedev est désigné candidat à l’élection présidentielle de 2008 par quatre partis, Russie unie, Russie juste, le Parti agrarien et Pouvoir civil, partis de la coalition au pouvoir et soutenant le président Poutine.

Medvedev est considéré comme un des chefs de file de l’aile « libérale » au Kremlin, par opposition aux « siloviki » (armée, police, services de sécurité).

Le 2 mars 2008, il est élu à la présidence de la Fédération de Russie dès le 1er tour de l’élection présidentielle de 2008 avec 70,28 % des suffrages3. À 42 ans, Dmitri Medvedev devient le troisième président de la Fédération de Russie postsoviétique après Boris Eltsine (1991-1999) et Vladimir Poutine (2000-2008), et également le plus jeune. Le 7 mai 2008, Dmitri Medvedev a prêté serment en tant que troisième président de la Fédération de Russie lors d’une cérémonie au Kremlin.

Après avoir prêté serment à la Constitution, il a déclaré : « Je crois que mes objectifs les plus importants seront de protéger les libertés civiles et économiques... Nous devons lutter pour un respect véritable de la loi et de surmonter le nihilisme juridique, ce qui entrave gravement le développement moderne. » Comme son inauguration a coïncidé avec la célébration du Jour de la Victoire, le 9 mai, il a assisté à la traditionnelle parade militaire sur la Place rouge et a signé un décret pour fournir des logements aux anciens combattants.