Egor Joukov condamné à trois ans de prison avec sursis

"Votre honneur, plus mon avenir est terrible, plus grand est le sourire avec lequel je regarde dans sa direction"

La plaidoirie d’Egor Joukov

Nous avons discuté de phrases spécifiques, de nuances de formulation et d’options d’interprétation. J’espère que nous avons pu prouver à un tribunal respecté que je ne suis pas un extrémiste. Tant du point de vue de la linguistique que du point de vue du sens commun. Maintenant, je veux aborder quelque chose de plus fondamental que le sens des mots. Je veux parler des motivations de mes activités, du bénéfice des experts qui les ont racontées.

Les motifs sont sincères et profonds, ceux qui me poussent à faire de la politique. Les motifs qui m’ont poursuivi, y compris l’enregistrement de la vidéo. C’est par là que je veux commencer. L’Etat russe se positionne aujourd’hui comme le dernier défenseur des valeurs traditionnelles. Comme on nous dit, une grande attention est accordée à l’institution de la famille et au patriotisme. La valeur clé s’appelle la foi chrétienne.

Votre Honneur, il me semble que c’est même bien, car certains sont vraiment proches de moi. Tout d’abord, c’est une responsabilité. L’histoire d’un homme qui a décidé de supporter la souffrance du monde entier est au cœur du christianisme. Il a pris ses responsabilités et, en fait, c’est l’idée centrale de tout le monde chrétien.

Deuxièmement, l’amour. Aimez votre prochain comme vous-même. C’est la phrase principale du christianisme. Compassion, assistance mutuelle et soins. Une société construite sur un tel amour est une société forte. Peut-être le plus puissant de tous, en principe, possible. Pour comprendre les motivations de mon activité, il suffit de regarder comment l’État russe actuel les protège.

Avant de parler de responsabilité, vous devez d’abord répondre à la question de savoir quelle est l’éthique d’une personne responsable. Quels mots il se dit tout au long de sa vie.

Cela me semble comme ça. N’oubliez pas que tout votre parcours sera semé d’embûches, parfois insupportables. Tous vos proches mourront, tous vos plans seront brisés. Vous serez trompés et abandonnés et vous ne fuirez jamais de la mort. La vie est souffrance. Résignez-vous à cela, mais, réconcilié avec cela, vous portez toujours votre croix sur vos épaules et suivez votre rêve, car sinon, tout ne fera qu’empirer.

Soyez un exemple, devenez celui sur qui vous pouvez compter, n’obéissez pas aux despotes, battez-vous pour la liberté de corps et d’esprit et bâtissez un pays dans lequel vos enfants pourront devenir heureux. Sommes-nous appris cela ? Est-ce le genre d’éthique que les enfants dans les écoles adoptent aujourd’hui ? Sommes-nous en train d’honorer de tels héros ? Non

La situation actuelle dans le pays réduit à néant toute possibilité de prospérité. 10% des Russes les plus riches concentrent l’essentiel de la fortune du pays. Parmi eux, bien sûr, il y a des citoyens dignes, mais l’essentiel de cette richesse a été obtenu par des moyens malhonnêtes et corrompus.

Notre société est divisée en deux niveaux par une barrière impénétrable. Tout l’argent est concentré d’en haut et personne ne le rend à partir de là. Seul le désespoir est resté en dessous. Se rendant compte qu’ils n’ont rien sur qui compter, que malgré tous leurs efforts, ils ne peuvent pas apporter le bonheur à eux-mêmes ni à leur famille, les hommes russes libèrent leur colère sur leur femme, se saoulent ou se pendent. La Russie est le premier pays au monde en nombre de suicides masculins pour 100 000 habitants. En conséquence, un tiers des familles russes sont des mères célibataires avec des enfants. Je veux demander, est-ce qu’ils protègent l’institution traditionnelle de la famille ?

Miron Fedorov, qui est venu à mes réunions plus d’une fois, a fait remarquer à juste titre que l’alcool dans notre pays est moins cher qu’un manuel. L’État crée toutes les conditions pour qu’entre la responsabilité et l’irresponsabilité, le peuple russe choisisse la seconde.

Et maintenant à propos de l’amour. L’amour est impossible sans confiance, et la vraie confiance naît au cours d’activités conjointes. Mais les activités conjointes sont rares dans un pays où la responsabilité n’est pas développée. Et deuxièmement, si l’activité commune apparaît quelque part, elle commence immédiatement à être perçue par les gardes comme une menace. Et peu importe ce que vous faites. Protégez-vous la nature, défendez-vous les droits de l’homme ou aidez les prisonniers ? Tôt ou tard, le statut d ’« agent étranger » vous dépassera ou simplement vous arrêtera.

L’État dit clairement : "Les gars, promenez-vous dans vos visons." Rassemblez plus de deux dans la rue ? Vous ne pouvez pas, le mettre pour un rassemblement. Vous ne pouvez pas travailler ensemble sur un agenda social - nous donnerons le statut d ’« agent étranger ». Où dans un tel environnement vient la confiance et, par conséquent, l’amour ? Pas romantique, mais amour humaniste de l’homme pour l’homme. La seule politique sociale que l’État russe ait toujours appliquée est la désunion. L’État nous humanise aux yeux des uns et des autres et depuis longtemps, il s’humanise.

Comment expliquer autrement une telle attitude barbare envers les gens de sa part ? Une attitude qui est soulignée chaque jour en battant avec des clubs, en torturant les colonies, en ignorant le VIH, en fermant des écoles et des hôpitaux. Regardons-nous dans le miroir. Que sommes-nous devenus, nous permettant de faire cela ? Nous sommes devenus une nation qui a oublié comment prendre ses responsabilités. Nous sommes devenus une nation qui a oublié comment aimer.

Il y a plus de 200 ans, Alexander Radishchev, voyageant entre Saint-Pétersbourg et Moscou, écrivait : « J’ai regardé autour de moi, mon âme a été blessée par la souffrance humaine. "J’ai tourné mon regard vers mes entrailles et j’ai vu que les calamités de l’homme venaient de l’homme."

Où sont les gens aujourd’hui dont l’âme fait autant de mal pour ce qui se passe dans le pays ? Ils sont presque partis en Russie. Et le problème, c’est que pour vérification, il s’avère que la seule institution traditionnelle qui honore et protège l’État russe actuel est l’autocratie, qui peut détruire la vie de quiconque souhaite sincèrement le bien de son pays. Qui n’hésite pas à aimer et à prendre ses responsabilités.

En conséquence, les citoyens de notre pays qui souffre depuis longtemps doivent apprendre que l’initiative est punissable, que les patrons n’ont raison que parce que ce sont les patrons, que le bonheur peut être possible ici, mais pas pour eux.

Ayant appris cela, ils ont commencé à s’estomper. Selon les statistiques de Rosstat, la Russie disparaît progressivement à un taux moyen de moins 400 000 personnes par an. Aucune statistique n’est visible derrière les statistiques. Ce sont des gens qui se saoulent d’impuissance, qui gèlent dans des hôpitaux froids, ils sont tués par quelqu’un, ce sont des gens tués par eux-mêmes. Les gens sont les mêmes que vous et moi.

Je pense que les motivations de mon travail sont devenues claires. Je veux vraiment voir ces deux qualités chez mes concitoyens. Responsabilité de soi-même, de ceux qui sont à proximité, de tout le pays. Amour pour le faible, pour le prochain, pour l’humanité. Ce désir est une autre raison pour laquelle je ne pouvais pas appeler à la violence. La violence libère les mains et mène à l’impunité. La violence mène à l’irresponsabilité. De même, la violence ne mène pas à l’amour.

J’espère que mon souhait se réalisera. Au-delà de l’horizon des années, j’ai hâte de voir la Russie pleine de gens responsables et aimants. Ce sera un endroit vraiment heureux. Laissez tout le monde imaginer une telle Russie et laissez cette image vous guider dans votre travail de la même manière qu’elle me guide.

Si, aujourd’hui, le tribunal décide néanmoins que ces paroles sont prononcées par un criminel très dangereux, mes prochaines années seront remplies de difficultés et de difficultés. Mais je regarde les gars avec qui « l’affaire de Moscou » m’a mis ensemble - à Kostya Kotov, à Samariddin Rajabov - et je vois des sourires sur leurs visages. Lesha Minyailo et Danya Konon dans les moments de notre brève communication dans le centre de détention provisoire ne se sont jamais permis de se plaindre de la vie. Je vais essayer de faire de même.

Je suis heureux d’avoir eu cette chance de réussir le test au nom de valeurs proches de moi. En fin de compte, votre honneur, plus mon avenir est terrible, plus grand est le sourire avec lequel je regarde dans sa direction.

La justice russe a condamné vendredi à trois ans de prison avec sursis un étudiant et blogueur reconnu pour "extrémisme", une peine inhabituellement clémente dans une affaire qui a provoqué une forte mobilisation en Russie.

Le jeune homme de 21 ans, qui dispose aujourd’hui de 154.000 abonnés sur YouTube, s’est vu interdire de gérer un site ou des "ressources" internet, ce qui le prive de poursuivre ses activités de blogueur politique.

Etudiant de la prestigieuse Haute école d’économie (HSE), Egor Joukov avait été arrêté après sa participation à une manifestation non autorisée de l’opposition en juillet à Moscou.

Il avait été dans un premier temps poursuivi pour participation à des "troubles", une affaire ensuite abandonnée par les enquêteurs. Ceux-ci ont à la place engagé des poursuites pour "incitation à l’extrémisme" en raison du contenu de certaines de ses vidéos, dans lesquelles l’étudiant appelait notamment à lutter "fermement" contre le système.

M. Joukov a tout au long de son procès souligné que ses appels ont toujours été pacifiques et ne devaient pas dès lors être qualifiés d’extrémisme.

"La culpabilité de l’accusé est confirmée", a cependant estimé la juge du tribunal moscovite de Kountsevski, évoquant ses "sentiments de haine et d’animosité à l’égard de l’ordre constitutionnel".

En le condamnant à trois ans de prison avec sursis, alors que le parquet réclamait quatre ans ferme, elle a toutefois rendu une peine moins lourde qu’attendue dans cette affaire très médiatisée.

De nombreux étudiants de la HSE, des professeurs mais aussi le rappeur Oxxxymiron, une célébrité en Russie, se sont mobilisés pendant le procès.

Plusieurs centaines de partisans d’Egor Joukov s’étaient réunis vendredi devant le tribunal pour le soutenir, scandant "Non aux répressions !". "La Russie sera libre", ont-ils crié après le verdict, alors que le jeune homme quittait le tribunal.

Pour Oxxxymiron, le verdict relativement clément "montre qu’attirer l’attention sur ces choses-là fonctionne toujours".

’Institution répressive’ -

"Ils ont transformé la justice en une institution répressive. On doit se battre contre ça", a déclaré Egor Joukov en sortant du tribunal, clamant son "innocence" et remerciant ses soutiens.

"On n’a pas le droit de considérer cela comme une victoire parce que ce garçon n’est pas coupable", a relevé auprès de l’AFP Mourad Moussaïev, avocat de l’étudiant.

Plusieurs personnes poursuivies après leur participation aux manifestations de l’été dernier à Moscou étaient jugées vendredi.

L’un a été condamné à un an de prison ferme pour avoir poussé un policier et un autre à deux ans de prison avec sursis, lui aussi pour des "violences" contre les forces de l’ordre.

De mi-juillet à fin août, des manifestations avaient eu lieu à Moscou après l’interdiction faite à de nombreux candidats d’opposition de se présenter aux élections locales de septembre.

La plupart des meetings n’ayant pas été autorisés, ils s’étaient soldés par environ 2.700 interpellations et plusieurs manifestants ont été condamnés à des peines allant jusqu’à quatre ans de prison.