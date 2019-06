Accueil > Voyage en Russie > Formalités et visas > En 2021, obtenez votre visa pour la Russie par voie électronique

Le service de délivrance de visas électroniques aux étrangers, qui ne fonctionne désormais que dans le district fédéral d’Extrême-Orient, sera distribué dans toute la Russie. Un décret à ce sujet a été préparé et sera prochainement signé par le président russe Vladimir Poutine. Après cela, le gouvernement commencera à travailler à la mise en place du service de visas pour toute la Russie, qui devrait être en place le 1er janvier 2021. Toutefois, les citoyens de Grande-Bretagne, du Canada et des États-Unis ne pourront pas l’utiliser.

Le chef de l’Agence fédérale pour le tourisme, Zarina Doguzova, a déclaré qu’à partir de 2021, grâce à un visa électronique, il serait possible d’entrer dans n’importe quelle région de la Russie. « Le régime de visas électroniques commencera immédiatement à fonctionner dans toute la Russie. Nous espérons que cela se produira en 2021, c’est-à-dire dans environ un an et demi », a déclaré Mme Doguzova à RIA Novosti lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg.

Elle a noté que les travaux sont menés sur les instructions du président de la Fédération de Russie par un groupe de travail interministériel. Nous parlons d’un groupe sur la mise en œuvre du concept de politique de migration de l’État, créé le 6 mars par décret de Vladimir Poutine et dirigé par le chef du bureau de l’administration présidentielle afin de garantir les droits constitutionnels des citoyens Maxim Travnikov. Selon Kommersant, le groupe a achevé ses travaux sur les propositions relatives à l’introduction de visas électroniques d’entrée et de séjour dans toute la Russie.

M. Poutine devrait signer prochainement le décret correspondant et le gouvernement devrait commencer à le mettre en œuvre.

Désormais, avec un e-visa gratuit valable huit jours (délivré sur le site Web spécial du ministère russe des Affaires étrangères evisa.kdmid.ru), vous ne pouvez entrer que sur le territoire du district fédéral extrême-oriental. Ce service peut être utilisé par les citoyens d’une liste de 18 États approuvés par le gouvernement, dont l’Inde, l’Iran, le Qatar, la Chine, la RPDC, les Émirats arabes unis et le Japon.

À partir du 1er juillet de cette année, une procédure similaire devrait être mise en place pour la région de Kaliningrad. La liste des pays dont les citoyens pourront recevoir des visas électroniques sera également approuvée. Il est prévu d’étendre le service électronique à l’ensemble du pays à partir du 1er janvier 2021.

Les visas électroniques délivrés appartiennent désormais à trois catégories : affaires, tourisme, humanitaire (communications sportives, culturelles, scientifiques et techniques).

Les visas, qui seront délivrés en ligne à partir de 2021, seront multifonctionnels et pour les recevoir, vous n’avez pas besoin d’invitations, qui sont maintenant demandées pour un visa ordinaire vous permettant de visiter tout le territoire de la Russie.

Oleg Pak, membre du groupe de travail, a déclaré à Kommersant du ministère du Développement numérique, des Communications et des Communications de masse, de répandre la pratique consistant à émettre des visas électroniques pour visiter l’ensemble de la Russie, à partir de l’expérience du district fédéral extrême-oriental (pour lequel des visas électroniques ont été délivrés depuis 2017) ainsi que la région de Kaliningrad, où le même service fonctionnera dans moins d’un mois.

En outre, a déclaré M. Pak, il existe une expérience de la Coupe du monde 2018, lorsque des étrangers sont entrés en Russie sans visa sur les passeports de fan (Fan ID). Les équipements utilisés à cette fin à Moscou, Saint-Pétersbourg, Sochi et Kazan seront utilisés pour fournir des services liés au service de visas en ligne.

« Jusqu’en 2021, les travaux porteront sur les essais et le développement technique de la délivrance et du contrôle des visas. Nous allons tout préparer et tout vérifier », a assuré Oleg Pak à Kommersant.

Le visa électronique entièrement russe, contrairement aux visas électroniques émis pour le MPO, et ceux qui seront émis pour les voyages dans la région de Kaliningrad, seront payés.

Le coût négocié est jusqu’à 50 $. Selon les interlocuteurs du « Kommersant », familiarisés avec les propositions du groupe de travail interministériel, l’introduction du paiement permettra de couper ceux qui délivrent des visas électroniques « pour le plaisir ». Depuis le lancement du service pour le FEFD, des milliers de cas ont été enregistrés, a indiqué une source à Kommersant.

Lors de la première étape, un visa électronique universel à entrée unique sera délivré pour un séjour de courte durée sur le territoire de la Russie d’une durée maximale de 16 jours. À l’avenir, un visa électronique peut être multiplié. Oleg Pak a déclaré qu’il était prévu de développer une application mobile grâce à laquelle il serait possible de délivrer de tels visas pour un maximum de confort et d’orientation client. Grâce à cela, vous pouvez non seulement faire une demande, mais aussi payer pour un visa. Le service de délivrance de visas électroniques sera intégré à d’autres services de voyage (réservations d’hôtel, transport, etc.).

Lors de la première étape, il est prévu d’admettre en Russie des visas électroniques à travers les villes, qui représentent déjà le principal flux d’étrangers entrant dans le pays munis de visas : Moscou, Saint-Pétersbourg, Sochi, Kazan et d’autres. Les autres points de passage frontaliers étant dotés des équipements nécessaires, le nombre de points d’entrée augmentera.

La liste des pays dont les citoyens pourront utiliser le service de visa en ligne à partir de 2021 sera approuvée séparément par le gouvernement. Il préparera le ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. Selon Kommersant, il inclura définitivement la Chine, la Corée du Sud, le Japon, les pays de l’UE et les États Schengen non membres de l’UE, ainsi que, éventuellement, la Nouvelle-Zélande. Le Royaume-Uni, le Canada et les États-Unis ne sont pas encore programmés pour être inclus dans la liste. À l’avenir, selon M. Pak, la liste des pays dont les résidents pourront utiliser le nouveau service devrait être flexible.

Selon Zarina Doguzova, après l’extension du visa électronique à l’ensemble du territoire russe, la Fédération de Russie deviendra un pays bénéficiant du régime de visas le plus libéral des pays développés.

Vladimir Soloviev