Accueil > Agenda culturel > Expositions > Exposition "L’aventure spatiale russe"

Venez vivre l’Aventure Spatiale Russe !

L’Aventure Spatiale Russe est une exposition avec animations pour aller à la découverte du Cosmos.

Elle est conçue pour tous publics et particulièrement attractive, en particulier grâce aux objets, nourriture des cosmonautes, écussons de mission, machines d’entrainement, combinaisons de cosmonautes, maquette de fusées, de la station spatiale ISS et du fameux Spoutnik, grand écran avec projection de photos et vidéos prises de l’ISS montrant de superbes et surprenantes vues de la terre et de ses merveilles.

Chaque week-end, le cosmonaute russe Andreï Borissenko sera présent et animera des conférences et des rencontres en répondant aux questions que chacun se pose.

Une salle de projection permettra également de voir, le week-end, 3 superbes films de fiction, The Spacewalker, Salyut 7 et Gagarine retraçant trois aventures spatiales qui furent parfois proches du tragique.

ENTREE LIBRE

CONSEIL DEPARTEMENTAL

48 Rue du Sergent Blandan

54000 NANCY