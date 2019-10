Accueil > Agenda culturel > Expositions > Exposition de l’artiste Youri Pénouchkine

Une exposition de l’artiste de l’école d’art classique de Léningrad Youri Pénouchkine est ouverte au Centre de Russie pour la science et la culture à Paris. Du 14 octobre au 3 décembre, dans les salles du CRSC, seront embellies des tableaux de Youri Pénouchkine, diplômé de l’Institut Ilia Répine, élève d’Andreï Mylnikov et d’Evseï Moïsseïenko.

Les tableaux de l’artiste sont présentés au Musée russe à Saint-Pétersbourg, et dans d’autres grands musées de Russie, ainsi que dans des collections privées à l’étranger : dans les pays de la Communauté des Etats Indépendants, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Italie, en Pologne, aux États-Unis, en Finlande, en France et au Japon.

Aujourd’hui, l’artiste vit à Paris, mais le paysage russe, l’identité locale, les portraits de l’école de Répine, restent pour lui une véritable source d’inspiration.

Youri Pénouchkine est né en 1935. À l’âge de sept ans, en quittant par le « Chemin de la vie » Léningrad assiégé, le futur peintre a survécu par miracle : étant épuisé, le chauffeur du camion, dans lequel se trouvait le petit Youri avec sa mère et son frère, a perdu le contrôle du véhicule.

Youri Pénouchkine ne s’est pas séparé de la peinture et du pinceau depuis sa plus tendre enfance et continue à travailler jusqu’à présent.

Le nom du peintre est devenu célèbre à la fin des années soixante. En 1978, Youri Pénouchkine a organisé des expositions personnelles à la Maison des journalistes de Léningrad et à l’Union des artistes-peintres à Léningrad.

Depuis 1991, Youri Pénouchkine présente ses œuvres en France : au Salon d’Automne, puis au II Salon international de Nantes ; à la galerie « Art Viva » en 1995 et à la galerie « Villa Daumier » (département Val-d’Oise) en 2005.

En 2017, l’artiste a organisé une exposition à la galerie « Léningrad centre », qui est devenue la première grande exposition du peintre en Russie ces dernières années, après son exposition personnelle à la Salle d’exposition centrale « Manège ».

Youri Pénouchkine était le seul de ses contemporains à avoir participé au grand projet d’exposition « L’Hiver russe » de la collection du Musée russe, réunissant les chefs-d’œuvre des grands maîtres des XIXe et XXIe siècles. Dans le cadre de ce projet, avec des toiles d’Arkhip Kouïndji, Viktor Vasnetsov, Sergueï Guérassimov, les tableaux de Youri Pénouchkine ont été exposés dans 70 pays du monde entier, présentant une véritable encyclopédie de l’art russe.

Centre de Russie pour la science et la culture à Paris

61 Rue Boissière, 75116 Paris

Téléphone : 01 44 34 79 79