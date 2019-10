Accueil > Agenda culturel > Expositions > Exposition du peintre Répine au Château Mikhaïlovsky

En 2019, on fête le 175e anniversaire de la naissance de Répine, le plus grand peintre de la seconde moitié du XIXe siècle, dont le nom est associé à l’affirmation et à l’épanouissement du réalisme dans les beaux-arts russes.

L’exposition comprend des œuvres du musée russe, de la galerie nationale Tretiakov, du musée d’art Ateneum (Finlande), du musée national des beaux-arts nommé d’après A.S. Pushkin, Museum-Estate I.E. Repin "Penates", le musée-réserve Abramtsevo et d’autres collections de musées et collections privées.

L’exposition présentera plus de 250 peintures et œuvres graphiques - il s’agit de chefs-d’œuvre reconnus du maître et de ses œuvres peu connues, ainsi que des objets commémoratifs liés à la vie et au travail de l’artiste.

pour toutes les catégories de visiteurs - 1000 roubles

Les sessions se tiendront les lundis à 19h00, les jeudis à 19h00, les samedis à 14h00 et à 16h00 et les dimanches à 14h00.

Pour ces sessions, vous devez acheter des billets électroniques et les fournir sous forme imprimée.

Ilia Iefimovitch Répine

Ilia Iefimovitch Répine (en russe : Илья́ Ефи́мович Ре́пин) est un peintre russe né le 24 juillet 1844 et mort le 29 septembre 1930 à Kuokkala (Finlande).

Répine naît à Tchouhouïv, près de Kharkiv (à l’époque dans l’Empire russe, aujourd’hui en Ukraine). Ses parents font du commerce de chevaux, son père est un ancien soldat cosaque et sa mère tient une petite école rurale. Il travaille dans sa jeunesse comme peintre d’icônes, étudie le dessin avec Ivan Kramskoï, et poursuit sa formation à l’Académie impériale des beaux-arts.

Il est membre, à partir de 1878, des ambulants (un groupe de peintres réalistes), et est ensuite nommé académicien de l’Académie impériale des beaux-arts. Professeur, maître d’atelier (1894-1907) puis recteur (1898-1899) de l’académie, enseignant à l’école d’art et d’artisanat de Maria Tenicheva, il a parmi ses élèves Boris Koustodiev, Igor Grabar, Ivan Koulikov, Philippe Maliavine, Anna Ostroumova-Lebedeva et Nikolaï Fechine. Il est aussi le maître d’étude de Valentin Serov.

Dès le début de son activité créatrice, dans les années 1870, Répine devient une des figures clés du réalisme russe. Il réussit à refléter dans sa production picturale la diversité de la vie qui l’entoure, à embrasser dans son œuvre toutes les dimensions de la contemporanéité, à aborder les thèmes qui traversent la société et à réagir vivement à l’actualité. Son langage pictural a une plasticité qui lui est personnelle, et il s’approprie différents styles, depuis celui des peintres espagnols et hollandais du xviie siècle jusqu’à ceux d’Alexandre Ivanov ainsi que des éléments des impressionnistes français qui lui sont contemporains, mais qu’il n’a jamais vénérés.

L’œuvre de Répine s’épanouit dans les années 1880. Il compose alors une galerie de portraits de ses contemporains, travaille comme peintre d’histoire et de scènes de genre. Dans la peinture historique, il est attiré par la possibilité d’exprimer la force émotionnelle de la scène représentée. Il trouve aussi son inspiration dans la peinture de la société qui lui est contemporaine, et même quand il dépeint un passé légendaire, il reste un maître de la représentation de l’immédiat, en abolissant toute distance entre le spectateur et les héros de son œuvre.

Selon Vladimir Stassov, l’œuvre de Répine est ainsi une « encyclopédie de la Russie d’après l’abolition du servage ». Il passe les 30 dernières années de sa vie en Finlande, dans sa propriété des Pénates à Kuokkala. Il continue à y travailler, bien que moins intensément qu’avant. Il écrit des mémoires, dont une partie est publiée dans le livre de souvenir « Далёкое близкое » (Loin et proche).

Répine et l’Ukraine

Ilia Répine est né et a vécu en Ukraine les 19 premières années de sa vie, et il a toujours cherché à garder un lien avec sa région d’origine. Il y voyage dans les années 1870 et 1880, pour visiter Tchouhouïv et rassembler des matériaux pour de futures œuvres, et il y revient pour ses 70 ans en 1914208. C’est là qu’il peint son portrait L’Archidiacre. Son modèle est Ivan Oulanov, diacre de la petite ville, et il voit dans le prêtre « un de ces lions du clergé, qui n’ont pas une once de spirituel en eux ».

Nombre d’autres tableaux ont des sujets inspirés de l’Ukraine : sa toile majeure Les Cosaques zaporogues écrivant une lettre au sultan de Turquie, dont une version est conservée à Kharkiv, mais également des paysages et des scènes ethnographiques, comme la Vetchernika, peinture d’une soirée paysanne, ou encore ses illustrations de Nicolas Gogol et de Dmitro Iavornytsky.

Il a peint également plusieurs portraits d’Ukrainiens, dont celui de Taras Chevtchenko, en 1888, 17 ans après la mort de ce dernier, à partir de photographies et de portraits, mais également, pour rendre « l’éclat de ses yeux », d’échanges avec des personnes l’ayant connu personnellement.

Adresse

Château des Ingénieurs

Sadovaya St, 2, St Petersburg, Russie, 191023

Садовая ул., 2, Санкт-Петербург, 191023

+7 812 595-42-48

Plan