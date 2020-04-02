Французское гостеприимство

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Французы обожают ходить и принимать гостей. Поесть и поговорить - два самых любимых занятия во Франции.

🧭 Приглашение в гости обычно делают заранее, чтобы и хозяйка и гости могли его принять. 🍾 Если вас пригласили в гости, идти с пустыми руками не принято. Практически всегда это будет бутылка вина (иногда и не одна), даже если у хозяина есть целый винный погреб. Много вина не бывает. 🍷🍷🍷🍷🍷

Также популярны корзинки с разными вкусностями - терринами, печеньем, конфетами, сыром.🍡🍬🍭 Букет цветов тоже будет очень цениться 💐

Непременно начало любого французского застолья - апперитив. Вам предложат на выбор - сидр, вино, порто, пастис, поммо, кремо. На закуску чипсы, орешки, солёное печенье.🍱🌰 Будьте готовы, что апперитив может затянуться на час и более 🍷🍸🍹🍸🥂

После апперитива "А table !" со сменой блюд, затем сыр, потом десерт, кофе, и наконец дижестив. И все это неспеша, получая удовольствие как от еды, так и от компании. Никогда не забуду один из своих первых ужинов, длившийся почти 8 часов. 🥴

🍸Приглашения на обед или ужин - это для друзей и родственников. Если же вы недавно знакомы, вас могут пригласить на апперитив. А уж если после аперо вам предлагают остаться на ужин - все, вас "приняли".

Приходить раньше назначенного часа считается неприличным, а вот опоздать - в порядке вещей.

После обеда или ужина хорошим тоном будет сделать ответное приглашение.

Как вам французские традиции гостеприимства ?