Fondée à partir de la collection privée du marchand Pavel Tretiakov, autodidacte qui a rassemblé la plus grande collection de peinture russe de l’époque, 1287 toiles, dont il fit cadeau à la ville de Moscou en 1892, la Galerie Tretiakov réunit aujourd’hui plus de 130.000 œuvres.

Pavel Tretiakov, riche marchand et fabricant de textile, commença à acheter des oeuvres d’artistes russes en 1856 et s’intéressa aux Ambulants.

Sa collection pris de l’importance, il décida d’agrandir son hôtel particulier et d’en faire un musée.

En 1892, il fit don de son musée privé d’art russe à la ville de Moscou et dirigea la galerie pendant les 6 dernières années de sa vie. Son frère, Sergueï, légua également un certain nombre d’œuvres et de nombreuses collections privées furent nationalisées par le régime soviétique.

Les négociants moscovites Pavel et Sergueï Tretiakov ont constitué la plus importante collection d’art russe, principalement des peintures, parmi lesquelles les œuvres du célèbre iconographe russe, Andreï Roublev. Le musée Tretiakov a récemment ouvert ses portes après dix ans de réaménagement. La collection d’icônes russes est indiscutablement la plus belle du monde. Aujourd’hui, les collections rassemblent plus de 130.000 pièces, qui couvrent l’histoire de la Russie du XIe au XXe siècle.

L’étonnante façade, réalisée d’après les dessins de l’artiste Victor Vasnetsov, est ornée en son centre d’un bas-relief représentant Saint-Georges et le dragon. Une aile supplémentaire fut ajoutée à la galerie en 1930.

La Galerie Tretiakov de Moscou s’est étendue à un nouveau bâtiment, la "Nouvelle Galerie Tretiakov", situé sur le pont Krymski où sont regroupées les oeuvres postérieures à 1912 (dont le fameux "Carré noir" de Malévitch, des oeuvres du groupe "Valet de carreau", de Popova, Larionov, Filonov, ou d’artistes plus contemporains, qui ne furent pas reconnus par le régime précédent et durent s’expatrier, comme Erik Boulatov, qui vit en France depuis 1988).

Le musée reçoit plus d’un million et demi de visiteurs par an et participe souvent à des échanges internationaux pour des expositions (jusqu’à 15 prêts par an).

Adresse : Lavrushinsky Ln, 10, Moskva, 119017

Création : 1856

