Galina Djounkovskaïa, héroïne de l'Union soviétique

Galina Ivanovna Djounkovskaïa est née le 6 octobre 1922 dans le village de Yurkovka, en Ukraine. Elle a grandi dans une famille paysanne et est membre du PCSU depuis 1943. Elle a passé son enfance et sa jeunesse dans la ville de Grozny et est diplômée de l’école de médecine de Grozny en 1938, en 1941, deux cours de l’Institut de l’aviation de Moscou.

Dans l’armée rouge volontairement depuis 1941. En 1942, elle a suivi des cours de navigation à l’Ecole de pilotes d’aviation militaire Engels.

Le 6 juin 1943, Djounkovskaïa prend part à un féroce combat aérien. Son escadron de 9 avions volant en formation en V est attaqué par 10 combattants allemands. L’escadron abat 5 avions pendant le combat dont un est abattu par l’avion de Djounkovskaïa, tandis que quatre Pe-2 sont gravement endommagés et doivent atterrir en urgence sur des aérodromes soviétiques près de la ligne de front. Un de ces avions est celui de Djounkovskaïa, le moteur en feu. Sa pilote, Klavdia Fomitcheva lui commande, à elle et au préposé à la mitrailleuse, de sauter en parachute mais ils désobéissent car l’avion est toujours sous le feu ennemi. Ils finissent par repousser les avions allemandsNotes 1. Lorsque la navigatrice se retrouve à court de munitions, elle utilise des grenades (certaines sources affirment qu’elle utilise alors des fusées de signalisation). Après la fuite des avions ennemis, Djounkovskaïa aide Fomitcheva à trouver un lieu pour se poser, qui se trouve être un terrain d’aviation.

Au printemps 1944, Djounkovskaïa et Fomitcheva volent ensemble. Le 23 juin, dans le cadre de la deuxième sortie de leur journée, leur avion est touché par le feu ennemi, le moteur s’enflamme et la préposée à la mitrailleuse est tuée. Fomitcheva elle-même est gravement blessée à la jambe, mais elles continuent la mission et larguent leurs bombes sur la cible. Puis posent leur avion en feu près de la ligne de front et évitent la capture par l’ennemi en réussissant à se poser en territoire ami. Le moteur de l’avion se vide à 200 m du sol ; Fomitcheva et Djounkovskaïa subissent de graves brûlures.

En décembre 1944, Djounkovskaïa termine 62 missions ; elle a pris part à cinq combats aériens et est créditée de deux avions abattus en collaboration.

Par un décret du Présidium du Soviet suprême de l’URSS en date du 18 août 1945, la garde, le lieutenant principal Djounkovskaïa, reçut le titre de héros de l’Union soviétique avec la médaille de l’Ordre de Lénine et de l’étoile d’or.

Après la guerre, elle a servi en Extrême-Orient sur Sakhaline. Depuis 1946, navigateur du 107ème escadron des communications aériennes de la 10ème armée de l’air. Depuis 1947 - Navigateur principal adjoint à la radionavigation 326 de l’ordre de Koutouzov du 2e degré de la division aviation bombardiers lourds du 6e corps d’aviation de bombardiers de l’aviation à longue portée, situé sur l’aérodrome de Leonidovo.

Elle épouse Valentin Markov, le commandant de son régiment. Peu après, elle et son mari servent dans l’Extrême-Orient russe, mais en raison de sa santé elle prend sa retraite en 1950. En 1951, Djounkovskaïa sort du Collège des Enseignants de Kirovgrad et devient professeur d’anglais.

Elle vivait dans la ville des héros de Moscou. Elle est décédée le 12 septembre 1985 et a été enterrée à Moscou au cimetière de Kountsevo.

Elle a reçu l’Ordre de Lénine, la bannière rouge, le diplôme de la première guerre mondiale, deux ordres de l’étoile rouge et des médailles.

Le nom de l’héroïne est une école secondaire située dans son village natal de Yurkovka, district de Stavishchensky, dans la région de Kiev en Ukraine.