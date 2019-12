Galina Voltchek, directrice artistique du théâtre "Sovremennik" de Moscou, s’est éteinte à l’âge de 86 ans

Accueil > Infos > Société > Galina Voltchek, directrice artistique du théâtre "Sovremennik" de Moscou, (...)

Galina Volchek était la fille du caméraman et réalisateur Boris Volchek. Après avoir terminé l’école de théâtre d’art de Moscou (1955, cours Karev), elle a cofondé le théâtre Sovremennik avec Igor Kvasha , Oleg Tabakov , Oleg Yefremov et Yevgeny Yevstigneyev.

Depuis 1972, elle était la directrice principale du théâtre et depuis 1989 sa directrice artistique. Galina Volchek a réalisé plus de trente productions. Parmi celles-ci se trouvaient des classiques russes et mondiaux, des œuvres d’auteurs contemporaines nationales et étrangères.

Elle a été invitée à plusieurs reprises à des productions dans des théâtres en Allemagne, en Finlande, en Irlande, aux États-Unis, en Hongrie, en Pologne et dans d’autres pays. Elle a été engagée à plusieurs reprises dans des activités de pédagogie théâtrale à l’ étranger.

Galina Volchek a été élue députée à la Douma d’État en 1995, où elle est devenue membre de la commission de la culture. En 1999, Galina Volchek a quitté le Parlement.

Le 26 décembre 2019, Galina Volchek est décédée à Moscou d’une pneumonie, une semaine après son 86e anniversaire.