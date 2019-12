Homme politique de l’année - le président de l’Ukraine Vladimir Zelensky

Accueil > Infos > International > Homme politique de l’année - le président de l’Ukraine Vladimir (...)

L’élection de Vladimir Zelensky à la présidence de l’Ukraine est devenue l’un des principaux événements politiques de 2019, même en dehors de ce pays.

Sa victoire est unique non pas tant en raison de la profession (les acteurs sont devenus chefs d’État auparavant) et même pas parce que Zelensky ne s’est jamais engagé en politique. Mais juste cet acteur, peu avant l’élection, a joué le rôle d’un enseignant ordinaire dans la série la plus populaire, qui est devenu de façon inattendue président. Autrement dit, Zelensky a littéralement « fait un conte de fées devenu réalité », et la série « Serviteur du peuple » est devenue un élément clé de sa campagne électorale. Eh bien, trois mois plus tard, une victoire décisive aux élections législatives anticipées a été remportée par le nouveau parti présidentiel du même nom.

Les élections ukrainiennes sont entrées dans une vague populiste qui a balayé le monde ces dernières années, ce qui a déjà amené de nombreuses personnes au sommet du pouvoir, soit loin de la politique, soit en défiant ouvertement les traditions politiques établies. C’est arrivé pour la première fois dans un pays si proche de la Russie à la fois géographiquement et mentalement. Et même les habitants de nos quatre régions, qui se sont permis à l’automne 2018 de choisir des gouverneurs sur le principe "pour n’importe qui, mais pas pour le pouvoir", ne pensaient probablement même pas que la même chose pourrait se faire lors des élections présidentielles.

Tout cela ne signifie pas que les électeurs ukrainiens ne seront pas déçus par leur président "télévisuel". Bien que Zelensky ait déjà réussi à faire quelque chose, principalement dans les relations avec la Russie, ses notes, qui avaient battu des records tout l’été, ont fortement chuté à l’automne. Et si ce déclin se poursuit, de nombreux politiciens professionnels en Russie pousseront probablement un soupir de soulagement - contrairement aux citoyens ordinaires.

Les éditeurs de Vedomosti ont choisi la personne de l’année dans six catégories : politicien, homme d’affaires, professionnel, particulier, devinette et héros culturel.