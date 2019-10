Accueil > A la une > Journée des professeurs en Russie

La Journée des professeur ou "День учителя" était célébrée, entre 1965 et 1994, le premier dimanche d’octobre, elle se tient depuis le 5 de ce même mois pour coïncider avec la Journée mondiale des enseignants de l’UNESCO.

La Journée mondiale des enseignants est une journée internationale célébrée le 5 octobre et ayant pour but de sensibiliser à l’importance et au rôle des enseignants dans le système éducatif tout en examinant la qualité du travail des formateurs de par le monde.