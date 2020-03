Accueil > Agenda > Journée mondiale de la vie sauvage

La Journée mondiale de la vie sauvage est l’occasion de célébrer les nombreuses formes, aussi belles que variées, de la faune et de la flore sauvages et de faire prendre conscience de la multitude d’avantages que sa conservation procure aux populations.

La valeur inestimable de la vie sauvage

La faune et la flore sauvages ont une valeur intrinsèque et contribuent au bien-être humain et au développement durable, à travers de nombreux aspects :

écologiques ;

scientifiques ;

éducatifs ;

culturels ;

récréatifs ; et

esthétiques.

La Journée mondiale de la vie sauvage est l’occasion de célébrer les nombreuses formes, aussi belles que variées, de la faune et de la flore sauvages et de faire prendre conscience de la multitude d’avantages que sa conservation procure aux populations. Cette Journée nous rappelle également le besoin urgent d’intensifier la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages et la réduction du nombre d’espèces, qui ont un impact important en termes économiques, environnementaux et sociaux. C’est d’ailleurs l’un des objectifs de développement durable.

Maintenir toutes les formes de vie sur Terre

Le thème de la Journée 2020, « Maintenir toutes les formes de vie sur Terre », prend en compte toutes les espèces animales et végétales qui composent la biodiversité ainsi que les moyens d’existence des êtres humains, en particulier ceux qui vivent au plus près de la nature. Il souligne l’importance de l’utilisation durable des ressources naturelles pour la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies, parmi lesquels les océans, la vie terrestre, la lutte contre la pauvreté et la consommation et la production responsables.

La Terre abrite d’innombrables espèces de faune et de flore - trop pour même tenter de les compter. Nous dépendons de l’interaction entre tous ces éléments de la biosphère pour l’ensemble de nos besoins : l’air que nous respirons, la nourriture que nous mangeons, l’énergie que nous utilisons et les matériaux dont nous avons besoin. Cependant, les activités humaines non durables et la surexploitation des espèces et des ressources naturelles menacent la biodiversité mondiale. Près d’un quart de toutes les espèces risquent actuellement de disparaître au cours des prochaines décennies.

Au cours de l’année - considérée comme décisive pour la biodiversité - plusieurs manifestations mondiales majeures placeront la biodiversité au premier plan. 2020 offre une occasion unique de réaliser des progrès transformateurs pour la conservation et l’utilisation durable des espèces d’animaux et de plantes sauvages.

Vous souhaitez vous impliquer dans cette campagne ?

Partagez ce que vous avez appris avec vos amis et votre famille.

Faites passer le mot, en particulier auprès des jeunes enfants. Ce sont eux, les futurs leaders de la conservation de la faune et de la flore et ils méritent un avenir où les humains vivent en harmonie avec cette vie sauvage qui partage la planète avec nous. Le matériel promotionnel de la campagne est disponible en français, à vous de l’utiliser !