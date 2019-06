Accueil > Trombinoscope > J-K-L > Karpov Anatoly, champion du monde d’échecs

Karpov, Anatoly Ievgenievich

Champion du monde d’échecs russe qui fut, en son temps, le plus jeune champion soviétique. Né à Zlatooust (Oural), Karpov apprit à jouer aux échecs à l’âge de six ans. Il s’entraîna avec l’ex-champion du monde Mikhaïl Botvinnik à partir de treize ans et devint deux ans plus tard meilleur joueur soviétique. Il étudia l’économie, l’anglais et l’espagnol à l’université de Leningrad (aujourd’hui, Saint-Pétersbourg).

Après avoir gagné le championnat du monde junior en 1969, il remporta une série de victoires aux principaux tournois d’échecs et devint grand maître international en 1970. En 1974, il devint le challenger officiel du champion du monde et grand maître américain Bobby Fischer. Lorsque Fisher refusa de jouer contre Karpov, la Fédération internationale des échecs (FIDE) attribua à Karpov le titre de champion du monde par défaut. Au cours des deux années qui suivirent, Karpov remporta sept victoires en grands tournois et, en 1978 et 1981, il conserva son titre de champion du monde face au grand maître Viktor Korchnoi, dissident soviétique depuis les années 1970.

Anatoly Karpov est né a Zlatoust, Russie le 23 Mai 1951.

En 1965 sa famille déménage a Tula, Russie.

En janvier 1966 il prit la 6eme place championnat d’URSS Junior a Moscou..

En août 1966 il devient le plus jeune maître russe a 15 ans, 2 mois. Il participa a son premier tournoi international en Décembre 1966, quand il gagna un tournoi sur invitation a Trinec, Yougoslavie.

En 1967 il prit la 5eme plaça au championnat d’URSS Junior a Moscou. Il remporta le Championnat d’Europe junior a Groningen, Pays-bas en Décembre 1967.

En Septembre 1968 il entre au département Mathématiques et Mécaniques a l’université de Moscou. Semion Furman devient son entraîneur pendant cette période..

En mai 1969 Anatoly rejoint le département économie de l’Université de Leningrad ou il étudie l’Economie, l’Anglais, et l’Espagnol. Il s’intéresse aussi a la politique, a 18 ans il est élu délègue au 17 ème congres du Komsomol et devient membre du Comite central..

En Août 1969 il remporte le Championnat du Monde a Stockholm, Suède, sur le score de 10 sur 11. Il devient alors Maître international a 18 ans.

En juin 1970 il partage la 4eme place d’un tournoi International a Caracas, Venezuela, remportant une norme de Grand Maître. Il obtient le Titre en 1970 au congres FIDE a Siegen en Septembre, 1970 a 19ans. Il est alors le plus jeune Grand Maître du monde.

En janvier 1971 son classement FIDE est de 2540. En septembre 1970 il prend la 4eme place au 39eme Championnat d’URSS a Leningrad. En novembre, il termine premier avec Stein au Mémorial Alekhine a Moscou. En décembre, il est premier ex aequo avec Korchnoi a Hastings 1969-70.

En 1972 son classement FIDE est de 2630. En novembre 1972 il est premier ex aequo avec Petrosian et Portisch a San Antonio. Karpov termine ses études a l’Université d’état de Leningrad.

En 1973 le classement FIDE de Karpov est 2660. Il termine 2eme a Budapest en février 1973. Il termine ensuite 1er ex aequo avec Korchnoi a l’interzonal de Leningrad en Juin. Il finit 2eme ex aequo au 41eme Championnat d’URSS a Moscou en Octobre. En Novembre, il est premier a Madrid. Il remporte l’Oscar des échecs en 1973 et est élu parmi les dix sportifs de l’année en Russie.

En 1974 son classement FIDE est de 2700. Il bat Polugaevsky, Spassky, et Korchnoi pendant le match des candidats en 1974. En juin il réalise le score de 12 sur 14 aux olympiades de Nice obtient la médaille d’or a l’échiquier numéro un. Karpov devient le challenger officiel de Bobby Fischer pour le Championnat du monde. Il remporte l’oscar des échecs en 1974.

Le 24 Avril 1975 Anatoly Karpov est officiellement sacre 12eme Champion du monde quand Fischer refusa de défendre son titre. Son classement FIDE est de 2705. En juin il remporte le Mémorial Vidmar en Yugoslavie. Il remporte l’oscar des échecs en 1975.

En Février 1976 il remporte Skopje.En Mai il gangne a Amsterdam. En juillet il prend la 2eme place a Manille, puis remporte Montilla, Espagne, en Août. En novembre il remporte le 44eme Championnat d’URSS a Moscou. Il remporte l’oscar des échecs en 1976.

En 1977 Karpov gagne a Bad Lauterberg, Las Palmas, Bristol, et Tilburg. Il remporte l’oscar des échecs en 1977.

En 1978 son classement atteint 2725. En février il remporte Bogojno, Yougoslavie. En juillet il défend son titre de champion du monde contre Viktor Korchnoi a Baguio City, Philippines. Karpov gagne avec 6 gains, 21 nulles, et 5 défaites. En 1978 Karpov remporte le titre de sportif soviétique de l’année et est personnellement décore par le président d’URSS, Breshnev.

En 1979 Karpov gagne à Montréal, Waddinxveen,et Tilburg. Trois tournois de Catégorie 15 (classement moyen supérieur a 2600). Il remporte l’oscar des échecs en1979.

En 1980 il gagne a Bad Kissingen, Bogojno, Amsterdam, et Tilburg. Il remporte l’oscar des échecs en 1980.

En 1981 Karpov remporte Linares et Moscou. En Octobre 1981 il défend a nouveau son titre de champion du monde contre Korchnoi, cette fois a Merano, Italie. Il gagne le match avec 6 gains, 10 nulles, et 2 pertes. Il remporte l’oscar des échecs en 1981.

En 1982 il remporte Londres, Hamburg, et Tilburg.En Avril 1983 il gagne le 50eme Championnat d’URSS. Il remporte les tournois d’ Hanovre et Tilburg plus tard la même année.

En 1984 Karpov gagne a Oslo et Londres. En Septembre 1984 il commence son Championnat du monde marathon avec Garry Kasparov. Le vainqueur était le premier a remporter 6 parties. Apres 5 gains, 40 nulles, et 3 défaites, le Président de la FIDE, Campomanes arrêta le match après 5 mois de jeu. Karpov remporte l’oscar des échecs en 1984.

En Août 1985 Karpov remporte le tournoi d’Amsterdam avant de reprendre son match de championnat du monde contre Kasparov. Cette fois Kasparov gagne, Karpov remporte 3 parties, annule 16 et en perd 5. Le match est cette fois limite a 24 parties et joue a Moscou.

En 1986 Karpov gagne a Bruxelles et Bugojno avant de commencer un nouveau match contre Kasparov en juillet. Karpov perd a nouveau contre Kasparov a Londres/Leningrad, gagnant 4 parties, annulant 15, et en perdant 5.

En 1987 Karpov remporte Amsterdam et Bilbao et bat Sokolov dans leur match de candidats au titre de champion du monde. Il joue a nouveau contre Kasparov,a Seville, Espagne,en Octobre. Kasparov conserva son titre sur une égalise, 4 gains, 16 nulles, et 4 pertes.

En 1988 Karpov remporte Wijk aan Zee, Bruxelles , Tilburg, et le World Active Championship a Mexico. Il gagne avec Kasparov le Championnat d’URSS 1988.

En 1989 gagne a Skelleftea et devient challenger au championnat du monde après avoir battu Hjartarson, Yusupov, et Timman (en 1990) en matchs de Candidats.

En juillet 1990 il gagne a Biel avant de commencer a nouveau un match contre Kasparov a New York et Lyons en Octobre 1990. Kasparov gagne a nouveau le match, sur le score de 12.5 - 11.5.

En 1991 Karpov remporte Reggio Emilia et Reykjavik et bat Anand en match de candidats.

En Avril 1992 Karpov perd la demi-finale du match des candidats contre Nigel Short, et est elimine du Championnat du monde FIDE. Toutefois, en 1993, Kasparov et Short refusant de disputer le match du Championnat du monde selon les règles de la FIDE, celle-ci les destitua par forfait de leur titre respectifs de Champion du monde et de challenger en Mars 1993.

En Septembre 1993 Karpov bat Jan Timman pour le Championnat du monde FIDE. Le classement de Karpov est de 2760.

En Mars 1994 Karpov remporte Linares (classement moyen 2685) et réalise une performance de 2985.

En Février 1995 Karpov bat Guelfand en Inde. En Avril il gagne a Monte Carlo. En Décembre il remporte le tournoi de catégorie 17 de Groningen.

"En 1996 Anatoly Karpov défend son titre de championnat du monde FIDE en battant Gata Kamsky (USA) sur le score de 6 gains 9 nulles et seulement 3 pertes. Le monde des Echecs attend le match entre Gary Kasparov et Anatoly Karpov, pour le titre absolu de Champion du monde. A l’heure actuelle, le monde des échecs est divise entre ceux qui reconnaissent Karpov comme champion du monde et ceux qui revendiquent Gary Kasparov.

Karpov est devenu le premier millionnaire a jouer aux échecs. Avant l’éclatement de l’Union Soviétique, il était membre de la Commission des affaires étrangers du Soviet Suprême et le président de la fondation pour la paix en Union Soviétique.

En 1985, Karpov fut battu par le grand maître russe Garry Kasparov. Il tenta en vain de reprendre le titre de champion du monde à Kasparov en 1987 et 1990. En 1993, il ne se qualifia pas au championnat du monde.

En 1994, Kasparov et le challenger britannique Nigel Short quittèrent la FIDE et jouèrent au sein d’une autre organisation, la Professional Chess Association (PCA) ! ; Karpov disputa le championnat du monde de la FIDE au cours duquel il parvint à battre Jan Timman (Pays-Bas). Kasparov fut également vainqueur et tous deux revendiquèrent le titre de champion du monde. En 1994, au cours d’un tournoi international organisé à Linarès (Espagne), Karpov fut vainqueur sans avoir perdu aucune partie ; ce fut l’un des plus grands succès de sa carrière. En 1995, il avait remporté plus de mille tournois, record qu’aucun autre joueur d’échecs n’a égalé. Son autobiographie, Karpov par Karpov, est parue en 1990.