Кот дю Рон (Долина Роны)

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Сегодня винодельческая область Кот дю Рон раскинулась на площади 58 тысяч гектаров. Она принадлежит к наименованиям контролируемого происхождения и производит около 3 миллионов гектолитров вина в год.

Кот дю Рон, третья по величине французская винодельческая область, раскинулась на протяжении двухсот километров от Вьенна до Авиньона по обеим сторонам Роны. Винодельческая область представляет собой виноградники, растянувшиеся в долине реки узкой полоской длинной в 225 километров от города Вьенны до Авиньона.

Не случайно многие считают виноградники Кот дю Рон самыми старыми во Франции. Из винограда Сира получают великолепные, с приятным содержанием танина сухие красные вина. Этот сорт винограда распространился по всей долине Роны. Белые вина вырабатываются из винограда сортов Вионье, Русан и Марсан.

Виноградники северного региона простираются от Вьен-Надо Баланса, занимая довольно скромную площадь - около 1700 гектаров. Лоза здесь растет близко к реке, на террасах, сооруженных на очень крутых склонах. Для региона характерна климатическая и геологическая однородность. Почвы песчаные, каменистые, бедные и кислые. Булыжники, покрывающие некоторые виноградники, оказывают лозе неоценимую услугу — являются накопителями тепла.

Лето здесь длинное и теплое. Однако иногда дожди и холодные ветры — мистрали — оказывают свое пагубное влияние на урожай. Восемь территорий производства вин контролируемых наименований являются весьма престижными и соперничают с известными бургундскими и бордоскими виноградниками.

Примерно в 35 километрах южнее Лиона начинается первый ронский виноградник — Кот Роти (Cote Rotie), что в буквальном переводе с французского означает ’нагретые склоны’. Виноградник расположен на склоне длиною в три километра, который нещадно припекается солнцем. Здесь ежегодно производится около 1300 гектолитров прекрасного красного вина с чарующим привкусом, напоминающим запах фиалки и малины.

Большая индивидуальность вина Кот Роти вызвана, вероятно, удачным сочетанием 80% винограда сорта Сира и 20% винограда сорта Вионье, чем достигается удивительная тонкость вина. Вионье придает вину за десять лет выдержки в бутылках свой несравненный аромат.

На 16 километров вдоль Роны рассеяны виноградинки названия Кондрё (Condrieu). Продуктивность земель, изобилующих гранитом, ограничена, поэтому это вино очень редкое. Оно производится из единственного сорта винограда - Вионье. Поздно собираемые ягоды придают вину роскошный золотистый окрас, тонкий цветочный и пряный аромат миндаля и персиков.

Еще более редкое и исключительное вино этого региона — Шато Грилье (Chateau Grille). Крошечный виноградники 2,7 гектара (один из самых маленьких во Франции) располагается на обрывистом склоне Роны на высоте 200 метров. Вино вырабатывается из винограда сорта Вионье. Тонкое, с прекрасным ароматом, мягкое и нежное белое вино весьма ценится знатоками и употребляется молодым. Свои специфические качестяа оно приобрело благодаря особой системе возделывания, позднему сбору урожая и двухлетней выдержке в дубовых бочках.

На этом же правом берегу Роны раскинулся обширный виноградник Сен-Жозеф (Saint-Joseph). Здесь на 460 гектарах производится ежегодно 10 тысяч гектолитров вина. Вино изготавливается красное из винограда Сира и белое из смеси Марсана и Русана. Красные вина нуждаются в пятилетней выдержке, белые употребляются молодыми.

Маленький виноградник Корна (Conas) расположен напротив Баланса на крутом склоне, защищенном от мистраля. Его название кельтского происхождения и обозначает ’сожженную землю’. Утверждают, что Корна был одним из самых любимых виноградников Карла Великого. Изготавливаемое исключительно из Сира, это вино обладает темным, почти черным в молодости цветом. Оно должно выдерживаться три года, после чего приобретает необходимую тонкость, фруктовые и пряные ароматы.

Южнее виноградников Корна располагается территория наименования Сен-Пере (Saint-Peray) площадью 35 гектаров. Здесь производятся только белые вина из винограда Марсан и Русан, в основном игристые, изготавливаемые по методу вторичной ферментации в бутылках.

На левом берегу Роны при ее слиянии с рекой Изер расположен виноградник Эрмитаж (Hermitage). Говорят, что он был основан одним рыцарем, решившим таким образом искупить преступления, совершенные им в 1224 году во время Крестового похода против альбигойцев. На его 126 гектарах культивируется виноград Сира, дающий энергичное красное вино, и виноград Русан, из которого получают сухие и нежные, с прекрасным золотым окрасом белые вина. Их употребляют молодыми.

Огромный виноградник Кроз-Эрмитаж (Crozes-Hermitage) производит в год на площади в 915 гектаров 30 тысяч гектолитров вина. Виноград Сира и Русан дают менее тонкие и более грубые вина, чем соседний Эрмитаж. Белые вина обладают вкусом лесного ореха. Нежные в молодости, они с выдержкой становятся более сухими.

На притоке Роны реке Дром находится небольшая территория производства превосходных пенистых вин контролируемого наименования Клерет де Ди (Clairelte de Die), вырабатываемого из винограда сорта Клерет и Мускат.

Неподалеку, на территории тридцати коммун, расположен виноградник Шатийон-ан-Диуа (Chatillon-en-Diois), производящий красные и белые вина контролируемых наименований из винограда Гаме, Сира, Пино, Алиготе и Шардоне.

Южнее Валенса территория протяженностью в 50 километров без виноградников отделяет северный регион Кот дю Рон от южного. К югу от Монтелимара ландшафг и климат меняются. Рельеф местности делается более пологим. Почвы характеризуются разнообразием, что обуславливает многообразие культивируемых сортов винограда. Их насчитывается тринадцать. Все они официально разрешены Законом о контролируемых наименованиях. Главные среди них сорта — Гренат, Мурведр, Сенсо, Сира для красных и Пикпуль, Бурбулян, Клерет для производства белых вин.

Южный регион Кот дю Рои изготавливает большой объем вин, имеющих обобщенные, областные названия. К ним относятся вина Кот дю Рон-Вилаж и Кот дю Рон Пример. Вино Кот дю Рон производится на виноградниках площадью 41 000 гектаров. Ежегодно вырабатывается два миллиона гектолитров этого вина. Большая часть его приходится на южные департаменты Воклюз, Дром и Гар.

Кот дю Рон — приятное столовое вино, красное, розовое или белоее, изготавливаемое из 26 разрешенных сортов винограда. Большинство вин вырабатывается из смешанных сортов. Хорошо сделанное вино может долго храниться, быть богатым и щедрым.

Вино Кот дю Рон-Вилаж (Cores du Rhone-Villages) производится на виноградниках площадью 5000 гектаров с ежегодным объемом 180 тысяч гектолитров. Вино Кот дю Рон Пример (Coles du Rhone Primeur) создано по типу знаменитого ’молодого’ вина Божоле. Оно продается с 15 ноября каждого года и является вторым французским названием подобного вина. Его ежегодное производство составляет 120 тысяч гектолитров. Одна из самых обширных территорий производства не только в южном регионе, но и во всем районе Кот дю Рон - у вина Шатонёф-дю-Паn (Chateauneuf-du-Pape). Ее площадь составляет 3100 гектаров, а объем производства приближается к ста тысячам гектолитров. Виноградники были заложены еше в XIV веке авиньонскими папами. Вот почему вплоть до XIX века это вино называли авиньонским.

Виноградник расположен на левом берегу Роны к северу от Авиньона. Песчаные почвы, на которых растет лоза, покрыты слоем крупной гальки. У нее очень важная функция: днем она накапливает тепло и ночью возвращает его винограду. В итоге вино получается очень крепким, 12-14%. Оно обладает гранатовым цветом, уравновешенностью, ароматом специй.

Раньше Шатонеф-дю-Паn долго выдерживали в бочках. В наши дни усовершенствованная технология его производства позволяет ускорить созревание вина до 3—4 лет.

К северу от Шатонёф-дю-Пап находится территория производства вина Жигонда (Gigondas). На площади 1100 гектаров культивируется виноград сортов Сира, Мурведро, Сенсо, Xренат, из которого ежегодно производится 37 тысяч гектолитров хорошо сложенного, тонкого и ароматного вина. И хотя Жигонда напоминает соседнее Шатонёф-дю-Паn, все же оно уступает ему по богатству и гармоничности.

Виноградник Расто (Rasteau) производит вино исключительно из винограда сорта Гренат. Ежегодно вырабатывается четыре тысячи гектолитров этого вина, получаемого путем добавления спирта к суслу. Часть этого вина выдерживается в бочках, расположенных на солнце. Подобный прием благоприятно влияет на формирование букета напитка.

Виноградник Бом де Вениз (Beaumes de Venise) производит одно из лучших французских сладких вин — Мускат де Бом де Вениз (Muscat de Beaumes de Venise). Вино обладает исключительным ароматом и великолепным золотистым окрасом благодаря винограду сорта Мускат. При производстве вина также применяется прием шептализации, когда брожение искусственно прерывается путем добавления спирта. Получается довольно сладкое ’вэн ду натурель’ (сладкое десертное вино) с минимальным содержанием сахара 110 г на литр.

Лучшее французское розовое вино Таеель (Tavel) производится в департаменте Гар из девяти сортов винограда, возделываемого на площади 860 гектаров. Таеель употребляется молодым, до трех лет выдержки, когда оно обладает сильным фруктовым ароматом.

По соседству расположен виноградник площадью в 480 гектаров, производящий вино Лирaк (Lirac). Оно ичготаи.чинается красное и розовое, реже - белое. В 50 километрах южнее Баланса находится большой старинны» виноградник плошалью 1300 гектаров, принадлежащий 22 коммунам. Ежегодно здесь производится 87 тысяч гектолитров красного вина под названием Кото дю Трискастен (Coleaux du Triscasiin). Вино обладает живостью и превосходным ароматом с тонами трюфеля. Виноградник Кот дю Ванту (Giles du Veiitoux), площадью 5000 гектаров, расположен на каменистой, известняковой почве. Он производит ежегодно 200 тысяч гектолитров красного вина с неплохим фруктовым ароматом.

Кот дю Рон и Прованс делят между собой виноградник в две тысячи гектаров, называемый Кот лю Люберон (Coles du Luberon). Большую часть его продукции составляют чудесные красные вина, тонкие и с сильным ароматом. Виноградник Кот дю Виваре, площадью 750 гектаров, производит марочные вина высшего качества. Он находится на северо-западе области Кот дю Рон в коммуне Орняк. Красное и розовое вино крепостью 11% обладает фруктовым ароматом. Употребляется молодым.

Имение Рошвиль

Domaine de Rocheville

Имение Рошвиль хозяйство со столетней историей. В настоящее время здесь объединили свои усилия два поколения талантливых виноделов, что бы создать первоклассное вино из области Дром .

Это – хозяйство площадью 40 гектаров, расположенное в холмистой местности. Здесь 12 гектар виноградников старых лоз Сиры и Гренаш соседствуют с небольшими лесами, где растут трюфельные дубы, можжевельник, оливковые деревья и находятся лавандовые поля.

Имение Рошвиль особенно славится своими оливками и оливковым маслом. Кроме этого предлагают дивные фрукты, яблоки, черешню и абрикосы, к тому же биологические чистые.

Гвоздем программы являются традициооные обильные обеды в виноградниках всего за 25 евро !

Имение Рошвиль

Domaine de Rocheville

Route de Montélimar - RD 538 - 26110 Nyons

Tél. 33 (0)4 75 26 35 20 - Fax : 33 (0)4 75 26 64 53 - Email : rochdom wanadoo.fr

Site : www.domainerocheville.com

Дом Шапутье в департаменте Дром

Вино M.Chapoutier Cotes du Rhone

Виноградник Кот дю Рон является одним из старейших во Франции. Вина производились здесь еще во времена Римской Империи. Климат Кот дю Рон более постоянный, чем в других французских винодельческих регионах. Здесь практически всегда жарко и солнечно, почти не бывает заморозков. Более 75% производимых в Кот дю Рон вин — красные. Основные сорта винограда, высаживаемые здесь для красного вина — Гренаш, Сира и Кариньян. Вина этой местности получаются, как правило, сильными, прочными и их содержание алкоголя выше, чем у большинства французских вин.

Виноградники Кот дю Рон "Бельрюш" включают в себя четыре департамента: Дром, Воклюз, Гард и Ардеш. Их почвы — аллювиальные глинисто-карбонатные террасы — позволяют вырастить виноград с необычайно богатым и сложным вкусом. Ягоды собираются в степени хорошей зрелости. Мацерация длится около 15 дней и обеспечивает вину хорошую дубильную структуру, а значит — прекрасный потенциал хранения.

Винный Дом "М.Шапутье" был основан в 1808 году. Далекий предок Шапутье — Полидор был первым, кто начал покупать лозы, став не просто виноградарем, но производителем вина и бизнесменом. Нынешний президент Винного Дома — Мишель Шапутье — представитель седьмого поколения семьи, человек харизматичный и энергичный, любопытный и дальновидный. Прежде чем стать виноделом, Мишель много путешествовал. Во время этих поездок он тщательно изучал разнообразие, богатство и тонкость вина. В своем хозяйстве ему удалось совместить полученные знания с богатыми традициями семьи.

Дегустационные заметки

Вино красно-гранатового цвета.

Вкус вина сильный, с красивой текстурой, оттенками красных фруктов и шелковистыми танинами.

Аромат Аромат вина слагается из букета красных фруктов, в котором особенно выделяются вишневые ноты, и специй, представленных солодкой и черным перцем.

M.CHAPOUTIER

Дом Шапутье в департаменте Дром

Вино M.Chapoutier Cotes du Rhone

18, av Dr Paul Durand - B.P.38

26601 Tain Cedex - France

Tel. : 0 475 089 261

Fax : 0 475 089 636

Университет вина, замок Сюэ-ля-Рус

L’Université du Vin

«Вино не знает границ и сочетает в себе, на первый взгляд, несовместимые понятия: удовольствие, открытие чего-то нового и историю. Бесспорно, вино — благородный продукт, составляющий часть образа Франции, что крайне важно для наших иностранных клиентов», сказал Директор во время визита.

Экскурсии в винные погреба, предусматривающие дегустацию и приобщение к винодельческой культуре, являются совершенно беспроигрышным вариантом и чрезвычайно модной тенденцией для организации досуга групп, приезжающих в регион на семинар или в рамках программ мотивационного туризма.

В замок Сюэ-ля-Рус были придуманы разнообразные развлечения, связанные с виноделием. Так, здесь знакомят с приемами дегустации и раскрывают секреты сочетаемости того или иного блюда с вином.

В царстве Вакха возможно все: арендовав винный подвал или погреб для проведения праздничных и по-домашнему уютных застолий, можно посетить поместье, насладиться дегустациями, организовать любые развлекательные мероприятия, посвященные виноделию.

Относительно недавнего учреждения во Франции Университета Вина.

Практически с момента своего основания Университет заявил о себе как о профессиональном союзе мирового масштаба.

Сегодня Университет является неприбыльной организацией, финансирование которой осуществляется за счет ежегодных взносов ее членов и корпоративной поддержки профильных компаний. Такая масштабная поддержка Университета партнерами со всего мира является свидетельством значимости его целей, а также высокого уровня подготовки специалистов винодельческой индустрии.

Во главе Университета стоит Совет Мастеров Вина, члены которого уполномочены на исполнение определенных функций, в зависимости от специализации комитетов. Под эгидой Института проводятся дегустации вин, тематические семинары и даже симпозиумы, а его представители регулярно посещают различные винодельческие регионы мира. В распоряжении организации также находится огромная библиотека, где собрано множество книг о вине, начиная от редчайших старинных фолиантов до самых современных изданий. Библиотека открыта для посещения по предварительной записи не только для профильных специалистов и студентов, но также для представителей всех слоев населения.

Помимо своих официальных функций, отдельные члены Университета содействуют распространению знаний о вине путем чтения лекций и организации дегустаций на винных заводах по всему миру, а также в рамках Дипломных курсов, организованных во многих странах.

Не менее значимой функцией Института является проведение дегустаций. Информативные и сравнительные дегустации организовываются под патронатом передовых и всемирно известных производителей из разных уголков планеты.

Университет выпускает профессионалов ресторанного бизнеса: сомелье, барменов, директоров, а также менеджеров виноторговых компаний и супермаркетов, винных экспертов с высшим образованием для винодельческой промышленности. Курсы интересны для любителей и ценителей вина. Для них разработана специальная программа обучения с дегустациями.

Ведут курсы специалисты, известные в этой области, позволяющие за короткий период усвоить особенности классификации французских вин, овладеть терминологией, открыть для себя французскую гастрономию.

1. Образовательный курс состоит из следующих разделов:

значение почвы и климата в виноделии

сорта винограда и их свойства

различные типы вин и технология их производства

болезни и пороки вин

2. Основные винодельческие регионы мира:

Франция,

Италия,

Испания,

Португалия,

Германия,

Австрия,

Австралия,

Новая Зеландия,

Чили,

Аргентина,

США,

ЮАР.

3. Практическая часть:

распознавание запахов

правильная подача вина

cоставление винной карты

гастрономические сочетания (еда и вино)

демонстрация видеоматериалов

Занятия проводятся в утреннее и вечернее время. Образовательный курс предусматривает несколько программ.

По окончанию курсов необходимо защитить финальную работу и сдать экзамен по пройденному материалу. По итогам выставляется оценка и выдается государственное свидетельство или государственное удостоверение.

Университет вина, замок Сюэ-ля-Рус

L’Université du Vin

Le Château - 26790 Suze la Rousse

Tel : (33) 04.75.97.21.30 - Fax : (33) 04.75.98.24.20