La Serbie est devenu membre de l’Union économique eurasiatique (UEEA)

Accueil > Infos > International > La Serbie est devenu membre de l’Union économique eurasiatique (...)

La Première ministre serbe, Ana Brnabic, a déclaré que l’accord de libre-échange signé avec l’Union économique eurasiatique (UEEA) ne contredit pas la route européenne de Belgrade. Dans le même temps, l’Union européenne, qui a appelé la Serbie à ne pas signer cet accord, a promis de "surveiller de près la situation". Et au Parlement européen, on doute de "l’attachement de Belgrade à la perspective européenne".

« L’accord de libre-échange avec l’Union économique eurasiatique (UEEA) est conforme à la politique européenne de la Serbie. C’est un accord économique et non politique », a déclaré la Première ministre serbe Ana Brnabich. Les autorités serbes insistent sur le fait que l’accord profite à Belgrade, car il ouvre l’accès au marché à 180 millions de consommateurs et exempte de droits de douane pour environ 95% des marchandises serbes destinées aux pays de l’UEEA.

Cependant, dans l’Union européenne, où la Serbie cherche à entrer, on voit l’accord avec l’UEEA sous un angle différent. À la fin du mois d’août, lorsqu’ils ont appris la signature prochaine, les ministres des Affaires étrangères de l’UE ont demandé à la Serbie de l’abandonner, en annonçant que l’accord était contraire à ses projets d’adhésion à l’UE. Le ministre slovaque des Affaires étrangères, Miroslav Lajcak, a ensuite exprimé l’opinion commune des ministres européens :

Union économique eurasiatique (UEEA) Pays Capitale Date d’adhésion Erevan 2 janvier 2015 Minsk 1er janvier 2015 Astana 1er janvier 2015 Bichkek 8 mai 2015 Moscou 1er janvier 2015 Belgrade 25 octobre 2019

"Vous ne pouvez pas vous déplacer dans plusieurs directions en même temps. Si votre orientation vers l’Europe est sérieuse, prenez des décisions qui vous rapprochent de celle-ci. Vous ne pouvez pas dire à propos de cette décision."

Cette fois, la représentante de l’UE, Maya Kosyančić, a averti que lors des négociations avec l’Union européenne, la Serbie "s’était engagée à se retirer de tous les accords de libre-échange d’ici à l’entrée" et qu’elle "surveillait de près la situation" à Bruxelles. Elle a rappelé que le principal partenaire commercial de Belgrade est l’UE, qui représente 63% de ses échanges, tandis que la Russie en représente moins de 10% et que "les investissements européens en Serbie sont dix fois plus importants que les investissements russes".

Presque simultanément à la réaction négative des dirigeants de l’UE à la signature par la Serbie d’un accord avec l’UEEA au Parlement européen, un rapport analytique sur la politique de Belgrade a été préparé. Sa principale conclusion ressemble à un avertissement sérieux à Belgrade :

3Frustrée par la lenteur des progrès vers l’adhésion à l’UE, la Serbie a ouvert la voie à des relations étroites avec la Russie et la Chine, ce qui jette un doute sur l’attachement général de Belgrade à une perspective européenne."

La Serbie a récemment considérablement renforcé sa politique dans le sens russe. Une semaine avant la visite d’Ana Brnabich à Moscou, le Premier ministre russe Dmitry Medvedev s’est rendu à Belgrade. Après lui, le chef du Service de renseignement extérieur, Sergey Naryshkin, s’est également rendu sur place. Début décembre, une rencontre est prévue entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue serbe, Alexander Vučić.

Et la semaine dernière, le Président de la Serbie a visité les exercices militaires communs "Bouclier slovène-2019" entre la Serbie et la Russie, qui se déroulent jusqu’au 29 octobre sur le terrain d’aviation serbe de Batajnice. La division S-400 des systèmes de missiles anti-aériens russes et la batterie Pantsir-S, livrés à la Serbie par des avions de transport militaire des forces aérospatiales russes, participent à ces exercices. Dans le même temps, le ministère russe de la Défense a précisé que c’était la première fois que les systèmes S-400 participaient à des exercices en dehors de la Fédération de Russie. Lors d’une visite aux exercices, Alexander Vucic a déclaré que la Serbie achèterait un système "Shell-S" de Russie et qu’avec deux S-400, cela résoudrait tous les problèmes de protection de son espace aérien.

L’activation de la Serbie dans la direction russe se déroule dans le contexte d’un resserrement notable de la pression exercée sur Belgrade par l’Occident au Kosovo. La semaine dernière, Alexander Vučić a ouvertement admis que « dans la colonie de Belgrade au Kosovo, aujourd’hui, plus personne n’offre une reconnaissance du Kosovo à l’intérieur de ses frontières actuelles ». Une publication influente de Belgrade, Blic, citant une source bien informée, a indiqué que lors d’une récente réunion avec le président de la Serbie, le nouveau représentant spécial américain pour le règlement serbo-kosovar, Richard Grenell, avait exigé que le Kosovo soit reconnu le plus rapidement possible par Vucic et avait déclaré que les États-Unis inciteraient l’UE à renforcer la pression exercée sur Belgrade. dans le même sens.

Un signe déplaisant pour la Serbie, ainsi que pour le reste des pays des Balkans, a été le refus récent du Conseil de l’UE d’entamer les négociations d’adhésion promises avec la Macédoine du Nord et l’Albanie, bien que ces deux pays remplissent presque toutes les conditions pour cela. Skopje a conclu un accord historique avec Athènes sur le nouveau nom de l’état macédonien. Dans les Balkans, cela était au moins considéré comme une "suspension de l’élargissement de l’UE". Et le président de Serbie a vu dans cette décision "la confirmation de la justesse de sa politique de renforcement des liens avec la Russie et la Chine". « Nous devons prendre soin de nous-mêmes. C’est la seule méthode et approche (correcte. - “b” ). Tout le reste serait irresponsable », a déclaré Alexander Vučić l’autre jour dans une interview au Financial Times.

L’augmentation de l’activité de la Serbie dans les relations avec la Russie est vraiment perceptible, a confirmé la source diplomatique européenne : les représentants serbes doivent-ils eux-mêmes clarifier cela et ajuster les accents de la politique étrangère de Belgrade ?

Cette opportunité sera présentée dans un proche avenir. La responsable de la diplomatie européenne sortante, Federica Mogherini, a invité les dirigeants des Balkans à un dîner de travail le 29 octobre. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, tiendra une autre réunion le même jour avec Alexander Vučić.