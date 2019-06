Accueil > Agenda culturel > Livres > La terreur rouge en Russie (1918-1924) de Sergueï Melgounov

Ce travail, pour lui, était d’autant plus urgent que le pouvoir soviétique détruisait systématiquement les preuves des exécutions massives et répétées.

La valeur de ces propos est d’autant plus précieuse qu’il fallait parler les victimes et leurs bourreaux, grâce aux nombreux documents et récits qu’il a pu recueillir.

Il reconstitue sous forme de notes, témoignages et coupures de journaux, l’activité de la Tcheka et des autres organes du pouvoir exécutif. En ce sens son témoignage préfigure celui de Soljenitsyne sur le Goulag.

En exil, Melgounov parcourt presque toute la littérature d’émigration, utilise des centaines de témoignages. Tout ce travail n’est, en aucun cas, une tentative de fournir un nombre exact de victimes de la terreur.

"Quand on parle d’unités ou de dizaines, la question d’une statistique exacte peut encore avoir une importance primordiale ; mais, dès qu’on passe aux centaines et aux milliers, cela veut dire qu’il s’agit de véritables massacres et que les chiffres exacts passent au second plan."

Dans son ouvrage, au delà de la critique politique du régime bolchevique, Sergueï Melgounov essaie également de prouver que la terreur ne peut en aucun cas être justifiée. Il met en garde ses contemporains contre cette justification par le pouvoir soviétique, ce qui ne va pas empêcher plus tard l’URSS d’organiser des famines, la déportation des ethnies, la création des Goulags...

La Terreur rouge en Russie a été publié pour la première fois à Berlin, en 1923.

Sergueï Melgounov est né en 1879. Diplomé de la faculté d’histoire et de philologie de l’université de Moscou. Journaliste et éditeur, il appartenait au parti des socialistes populistes. Huit fois arrêté, vingt-trois fois perquisitionné après le coup d’état de 1917, il fut condamné à dix ans de prison, et, après avoir subi un an de régime cellulaire, il fut relâché sur l’intervention de l’académie des sciences et de vieux révolutionnaires non bolcheviques. Finalement, il fut autorisé à quitter la Russie en 1922, à condition de ne jamais y retourner. Sergueï Melgounov est 1956 à Champigny.

