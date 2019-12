Accueil > Voyage en Russie > Moscou et les environs > Le Kremlin de Moscou et la Place rouge

Près du mur est du Kremlin s’étend la Place Rouge ( Krasnaïa ploschad ), l’une des plus anciennes de la capitale. Cette place principale de Moscou et du pays a été étroitement liée à l’histoire multiséculaire du Kremlin. C’est là que se sont joués les actes importants de la vie de l’Etat russe.

Déjà au XVème siècle la place a pris ses contours actuels, c’était le grand marché de la ville, un centre de la vie publique à Moscou : là étaient organisées les cérémonies les plus solennelles avec la participation du tsar et du patriarche, on y donnait la lecture des oukazes du tsar, justice y était rendue. La place, d’abord appelée le Marché, (Torg) a pris au XVIème siècle le nom de place de la Trinité, d’après l’église sous ce vocable qui s’y trouvait. Au XVIIème siècle elle est devenue définitivement la Place Rouge, autrement dit la belle, la grande place. ("rouge" et "beau" sont presque identique en russe).

La Place Rouge est indissociable du Kremlin. Les puissantes murailles avec les hautes tours dominent dans cet ensemble majestueux. La principale tour du Kremlin, la tour du Sauveur (Spasskaïa) a toujours été l’entrée d’honneur des ambassadeurs, c’est par cette porte que les processions sortaient du Kremlin sur la Place Rouge. Au XVIIème siècle la tour du Sauveur a été surmontée d’une structure pyramidale ornée de tourelles blanches, de colonnettes ouvrées, d’animaux fantastiques. La flèche fut couronnée des armes nationales, l’aigle bicéphale. Ces mêmes aigles apparurent par la suite au-dessus de trois autres tours, de Nikolskaïa, Troïtskaïa et Borovitskaïa.

La première horloge à carillon fut installée sur la tour du Sauveur au XVIIème siècle. On a changé les horloges à plusieurs reprises depuis. Celle qui fonctionne aujourd’hui, la quatrième, a été mise en place au XIXème siècle. Son mouvement occupe trois niveaux et pèse 25 tonnes. Le diamètre de chacun des quatre cadrans disposés sur les faces de la tour est d’environ 6 mètres, la longueur de l’aiguille des minutes dépasse 3 mètres, la hauteur des chiffres est de 72 centimètres.

En 1937 les aigles à deux têtes sur les tours furent remplacées par des étoiles lumineuses en rubis. La hauteur de la tour du Sauveur jusqu’à la pointe de l’étoile est de 71 mètres.

Près de la tour du Sauveur, sur le côté sud de la place, jaillissent les bulbes polychromes de l’église de l’Intercession, plus connue sous le nom Basile-le-Bienheureux (d’après le nom d’un fol-en-Christ fameux à Moscou, inhumé sous ses voûtes). L’église de l’Intercession-de-la-Vierge est une des oeuvres les plus merveilleuses de l’architecture nationale, elle incarne les motifs féeriques du passé. Le sanctuaire fut édifié en 1561 par les maîtres Barma et Postnik sur ordre du tsar Ivan le Terrible en commémoration de la victoire remportée par les armées russes sur le khanat de Kazan.

On remarque un autre monument de l’autre côté de la place : l’église de la vierge de Kazan élevé en 1993 à l’emplacement de celle du XVIIème siècle démolie dans les années 1930. Pour la reconstruire on a pu utiliser les dessins et relevés exécutés à la veille de la démolition d’une des églises les plus vénérées. Elle avait été construite en 1635 aux frais du prince Dmitri Pojarski, en mémoire de la victoire sur les interventionnistes polonais chassés de Moscou.

Près de l’église de la Vierge-de-Kazan, fermant la Place Rouge côté nord, s’élève le Musée historique bâti par l’architecte W. Sherwood. Le côté est de la place est bordé par le long édifice de ce que l’on appelait autrefois les Riady, c’est à dire les Galeries supérieures (architecte A. Pomerantzev). Les deux bâtiments édifiés à la fin du XIXème siècle reproduisent les formes et l’ornement de l’architecture russe imposé par les édifices anciens de la Place Rouge. Les Galeries supérieures sont occupées depuis 1953 par le plus grand magasin universel de la capitale, appelé aujourd’hui la Maison de commerce GOUM.

La place centrale de la ville s’est ornée au début du XIXème siècle du premier monument sculpté de Moscou, édifié pour perpétuer le souvenir des héros nationaux Kouzma Minine et Dmitri Pojarski. L’auteur du célèbre monument est

le grand architecte russe I. Martos.

Dans la partie centrale de la place, près du mur du Kremlin fut bâti en 1930, sur un projet de l’architecte soviétique A. Chtchoussev, le mausolée de Lénine. Ses formes d’un laconisme sévère, l’unité de la gamme chromatique, construite sur l’association du granit rouge foncé et du labrador noir, souligne l’importance particulière que l’on avait voulu prêter à cet édifice dans l’ensemble de la Place Rouge.

Sur la carte...