Le Musée Russe (Saint Pétersbourg)

Le musée russe est le plus grand musée d’art russe au monde, un complexe architectural et artistique unique dans le centre historique de Saint-Pétersbourg.

Les musées sont très nombreux à Saint-Pétersbourg. Celui qui est entièrement consacré à la peinture et à la sculpture russes porte aujourd’hui le nom de Musée russe.

Le Musée russe est situé en plein cœur de Saint Pétersbourg, à quelques pas du magistral Nevski Prospekt. Le Musée se trouve à l’intérieur du palais Mikhaïlovski, un superbe monument de l’architecture impériale. Édifié en 1825 dans un style néoclassique, son architecte, Carlo Rossi, souhaitait que vu de l’extérieur il ressemblât au Louvre.

À la fin du XIXe siècle le palais fut transformé en galerie d’art : l’empereur Alexandre III, connaisseur et mécène, offrit sa collection personnelle.

Le nouveau musée d’art russe porta un temps son nom, avant de devenir le Musée russe, qui occupe maintenant plus de cent trente salles de l’ancien palais Mikhaïlovski, y compris l’aile Rossi et l’annexe Benois réalisées en 1912-1916 sur un projet de Léonce Benois.

La collection du Musée russe compte près de 400.000 œuvres et couvre toute l’histoire des Beaux-Arts russes du Xème siècle à nos jours.

Elle illustre pratiquement toutes les formes et genres artistiques qu’a connus la Russie, par une collection unique d’anciennes icônes russes, de tableaux, de sculptures, d’art graphique, d’arts décoratifs et appliqués, d’art populaire et de numismatique ainsi que la plus belle collection du monde concernant l’avant-garde russe.

Adresse :

Le Musée russe

4 rue Injenernia

191186, Saint-Pétersbourg

Date d’ouverture : 13 avril 1895 !

Téléphone : +7 812 595-42-48

Internet : www.rusmuseum.ru

Plan