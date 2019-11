Accueil > Agenda culturel > Concerts > Concert Trio Makarenko

Reconnu par le monde musical comme l’une des formations les plus étonnantes, le Trio Makarenko envoûte les mélomanes les plus exigeants. Virtuosité, rythme, équilibre des instruments, le répertoire de la musique russe qu’ils défendent fait l’unanimité dès la première pièce qu’ils offrent à leur auditoire.

Invités à la Philharmonie de Berlin en janvier 2015 (puis de nouveau en février 2019) où ils ont joué à guichet fermé, ils reçurent une « standing ovation » d’une salle convaincue de s’être rendue, l’espace d’un concert avec eux... à Saint- Pétersbourg !

« Ces trois musiciens ont non seulement un incontestable talent, mais en plus ce charme qui établit d’emblée un lien indéfinissable avec leur public.[...] le piano joint sa sensibilité raffinée aux accents tendres ou passionnés de la balalaïka et le merveilleux l’emporte sur le réel. Un programme composé d’airs traditionnels, romances, douces chansons d’amour, reflétant bien une Russie vibrante et pleine de contrastes. » J. Navaro - LDL

SALLE CORTOT

TRIO MAKARENKO

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE 2019 À 17H30

Micha, Pierre & Anne MAKARENKO

Balalaïka - Hautbois - Piano

Valse sentimentale

Salle Cortot

78, rue Cardinet

75017 Paris

Téléphone : 01 47 63 47 48

Métro : Malesherbes (Ligne 3)

Parkings : 40, rue Jouffroy d’Abbans - 14, avenue de Villiers

Prix des places

Tarif normal : 25 €

Tarif réduit (- 25 ans) : 16 €

Frais de réservation : 2 € par place.