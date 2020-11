Accueil > Culture > Littérature russe > Le célèbre satiriste russe Mikhail Zhvanetsky meurt à 86 ans

« Je ne peux que confirmer qu’il est décédé », a déclaré le porte-parole de Zhvanetsky, Oleg Stashkevich, à l’agence de presse officielle TASS, sans révéler la cause du décès.

Né dans la ville ukrainienne soviétique d’Odessa le 6 mars 1934, Zhvanetsky a commencé à interpréter des monologues qui brouillaient la vie quotidienne en Union soviétique dans les années 1960.

Les humoristes légendaires Arkady Raikin, Roman Kartsev et Viktor Ilchenko ont interprété plus de 300 monologues et croquis écrits par Zhvanetsky.

La carrière d’écrivain et d’interprète de Zhvanetsky lui a valu les titres honorifiques d’Artiste du peuple de Russie et d’Artiste du peuple d’Ukraine, en plus de nombreux autres prix et commandes. Il a conservé sa popularité après l’effondrement de l’Union soviétique avec son humour caustique mais léger qui est resté pertinent à l’ère moderne.

Le célèbre monologue de Zhvanetsky intitulé « Tourniquet » sur les bordures rampantes de la liberté, écrit en 1982 mais joué pour la première fois dans les années 2000.

Zhvanetsky a quitté la scène début octobre 2020 en raison de son âge, avait annoncé son porte-parole Stashkevich à l’époque.

« Les artistes doivent avoir le courage de quitter la scène à temps. Zhvanetsky a eu ce courage », a déclaré Stashkevich.