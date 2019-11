Le chef d’orchestre Valery Guerguiev a reçu les insignes de Commandeur dans l’Ordre des Arts et des Lettres

Accueil > Infos > International > Le chef d’orchestre Valery Guerguiev a reçu les insignes de Commandeur dans (...)

Le 1er novembre, l’Ambassadeur de France, Mme Sylvie Bermann, a remis les insignes de Commandeur dans l’Ordre des Arts et des Lettres à M. Valery Guerguiev, l’un des plus grands et talentueux chefs d’orchestre de sa génération.

Lauréat à 24 ans du concours Herbert Von Karayan de Berlin, nommé à 34 ans directeur artistique et chef d’orchestre de la troupe d’opéra du Théâtre Kirov (Mariinsky), il a notamment permis de préserver et de transformer le théâtre Mariinsky en un symbole du renouveau de la culture russe après la chute de l’URSS. Aujourd’hui invité à diriger des orchestres symphoniques et philarmoniques partout dans le monde, Valery Guerguiev s’est imposé comme l’un de ses contemporains les plus incontournables dans son art.

L’Ambassadeur a ainsi salué la richesse et la diversité de la carrière de Valery Guerguiev, qui promouvant depuis trente ans la musique russe, a toujours témoigné d’un profond engagement en faveur du renforcement des liens culturels entre la France et la Russie.