Le drapeau russe

L’éclatement de l’Union soviétique en 1991 a donné naissance à la Communauté des Etats indépendants (CEI) qui regroupe 9 des 15 anciennes républiques soviétiques.

Les nouveaux États se sont ainsi dotés de leur propre drapeau et ont rompu avec l’icône traditionnelle de la faucille et du marteau.

La Russie a opté pour le drapeau tricolore blanc-bleu-rouge à bandes horizontales.

Ce drapeau est le même que celui conçu dès 1699 par le tsar Pierre Ier le Grand. Devenu drapeau national en 1883, il a flotté sur les bâtiments officiels jusqu’à l’arrivée au pouvoir des bolcheviks en 1918. Ce drapeau a été de nouveau adopté le 11 décembre 1993 par la Russie.

Plusieurs interprétations existent pour expliquer les couleurs et l’agencement du drapeau. A titre purement indicatif, le blanc symbolise la noblesse, la liberté et l’indépendance ; le bleu, l’honneur et la droiture, et le rouge le courage, la hardiesse ainsi que la générosité.

Egalement, une interprétation géographique originale mais qui n’est plus à l’ordre du jour : le blanc représente la Russie blanche (la Biélorussie), le bleu la petite Russie (l’Ukraine), et le rouge la Grande Russie (le reste du territoire)...