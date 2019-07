Accueil > Culture > Musique et danse > Le groupe "Otava Yo" sur la scène prochainement en France

Le Festival « Zarayskaya Sloboda » s’est déroulé les 20 et 21 juillet dernier et à cette occasion, nous avons rencontré et interviewé Alexey Belkin du groupe OTAVA YO.

« Zarayskaya Sloboda » est un festival de musique folklorique, où les jeunes groupes peuvent se déclarer et se produire sur la grande scène aux côtés de maîtres reconnus du genre, où la musique russe authentique se mêle au contemporain.

OTAVA YO est un groupe russe originaire de Saint-Pétersbourg jouant avec humour sur les clichés attenant à leur culture d’origine. Sur scène les musiciens sont coiffés d’une chapka en éventail et vêtus de maillot de type « Marcel ». En concert comme dans leurs clips, l’humour et la fête sont de mise.

