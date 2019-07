Accueil > Agenda culturel > Expositions > Le parc VDNKh vous invite à célébrer son 80ème anniversaire

Pendant quatre jours, plus de 50 événements auront lieu au parc d’Exposition des réalisations économiques - concerts, spectacles et autres activités - plus de 50 artistes se produiront dans 20 lieux différents. Le programme des jubilés séduira les visiteurs de tous les âges et de tous les goûts et surprendra avec une variété de formats de loisirs : des voyages gastronomiques aux expériences scientifiques, de la musique électronique aux chansons chorales folkloriques.

L’événement principal de la célébration sera un grand concert le jour de l’anniversaire de VDNKH. Le 1er août à 20 heures, des stars de la pop russe se produiront sur la scène entre le pavillon n° 1 « Central » et la fontaine « Amitié des peuples », avec des félicitations musicales pour l’exposition. Le concert sera diffusé simultanément sur tous les écrans situés le long de l’avenue centrale. Les performances seront également disponibles sur Channel One.

Du 1er au 4 août, dans le légendaire Green Theatre, au même âge que l’Exposition, deux programmes de concerts sont programmés quotidiennement. Jour - de 15h00 à 17h00 , soir - de 20h00 à 22h30 . Le 1er août, les visiteurs entendront le jazz de Sher Oston et de son orchestre, l’Orchestre de musique jazz du State Chamber Chamber Orchestra, nommé d’après le nom d’Oleg Lundstrem, Teony Kontridze. Le 2 août, les concerts seront consacrés au thème « Amitié des peuples » - les groupes « Iva Nova » et Zdob si zdub, la chanteuse Artsvik et le Kuban Cossack Choir apparaîtront sur la scène. Le 3 août, les amateurs de musique électronique devraient visiter le Green Theatre - les groupes On-the-Go, Guru Groove Foundation, Isaac Nightingale et Manizha se produiront pour eux. Le marathon musical se termineraLe 4 août, performances de célèbres chanteurs pop : le groupe de pizzas, les musiciens Musi Totibadze, Kravets et Alekseev.

Plongez dans le monde du ballet, voyez les solistes du théâtre Bolchoï et du théâtre nommé d’après KS. Stanislavsky et V.I. Nemirovich-Danchenko sera disponible tous les quatre jours à 16h00 et à 19h00 sur une spéciale près du pavillon 57 . Un mini-ballet original spécialement conçu pour le 80e anniversaire de l’Exposition des réalisations économiques nationales, intitulé « Bright Stream », sera présenté aux invités de l’exposition. Un ballet comique en un acte basé sur le livret de F. V. Lopukhov, A. I. Piotrovsky, compositeur - D. Shostakovich.

Pour les gourmets, un festival gastronomique « Amitié des peuples » aura lieu sur la place de l’ industrie . Du 1er au 4 août, des pavillons seront installés ici, où seront présentés les plats nationaux des pays de la CEI.

Toute une ville de divertissement attend les jeunes visiteurs de l’exposition pendant les vacances. Les aires de jeu originales seront situées dans différentes parties du Salon des réalisations économiques. Les enfants et leurs parents pourront s’affronter dans des compétitions par équipes, faire preuve de dextérité et de débrouillardise, s’amuser avec des animateurs, ainsi que dans un jeu permettant de se familiariser avec les traditions de notre grand pays. Une des zones est organisée avec la participation de la chaîne de télévision “O !”. Il y aura une variété d’ateliers créatifs et éducatifs, ainsi qu’un mini-cinéma avec une zone de visionnement, fonctionnant sans interruption toute la journée.

Du 1er au 4 août, de 22h00 à 00h00, les visiteurs pourront regarder un spectacle son et lumière et projection 3D . La projection de lumière sur l’arche de l’entrée principale racontera l’histoire de l’objet architectural lui-même et de l’ensemble du VDNKh : de la construction de l’exposition à la guerre et à l’après-guerre, à l’apogée de l’astronautique nationale jusqu’à nos jours. Le groupe de sculptures « La travailleuse et la femme kolkhozienne » et d’autres objets principaux de l’exposition - même le parquet de fleurs situé près de la fontaine « Amitié des peuples » - s’allumeront d’un éclairage de fête.

En outre, trois nouvelles expositions ouvriront pour l’anniversaire de l’Exposition des réalisations économiques : « Collection du musée d’art d’Oulianovsk : Polenov, Plastov, Picasso et plus », « L’histoire du rêve. L’exposition de photographies d’archives du 80e anniversaire de l’Exposition des réalisations économiques et de l’exposition « Voyons l’exposition ! ou Code culturel VDNH ”, ainsi que l’exposition permanente - Musée VDNH. Dans les jours de la célébration de l’anniversaire, l’entrée ici sera libre. Vous pouvez également visiter gratuitement les espaces existants - Cosmonautics and Aviation, les centres de Slovo et le complexe muséographique interactif Bourane.

Plus d’informations sur le parc VDNKh