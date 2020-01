Accueil > Voyage en Russie > Formalités et visas > Le visa électronique russe continue son évolution

Depuis le 28 Janvier 2020, les ressortissants de 53 pays, déjà éligibles à l’obtention d’un eVisa pour visiter Saint-Pétersbourg (et la région de Leningrad) et Kaliningrad (et sa région), peuvent réclamer un visa en ligne pour découvrir la partie extrême-orientale de la Russie.