Les navires russes invités à l’Armada de Rouen

Créée en 1989, l’association fête également ses 30 ans en 2019. Sa mission est d’animer et d’organiser des rassemblements de voiliers ou de bâtiments de guerre sur les quais de Rouen, visitables gratuitement par le grand public. Une organisation hors du commun pour cet événement hors du commun, l’Armada rassemble plus de 300 bénévoles au temps fort de la manifestation. Ils donnent, lors de chaque édition, le meilleur d’eux-mêmes pour offrir au public 10 jours exceptionnels.

KRUSENSTERN

Ce grand voilier de fabrication allemande, fut construit en 1926, pour le transport de matériaux de construction vers le Chili. Il s’appelait alors « Padua » (du nom de la ville de Padoue en Italie). Donné en 1946 à l’ex-URSS au titre des dommages de guerre, ce quatre-mâts barque y reçut le nom de Krusenstern (Kruzenshtern en anglais), en l’hommage du baron de Krusenstern, amiral de la flotte impériale russe au début du XIXe siècle.

Ses premières missions, après plusieurs années de réparations, modernisation et de modernisation, furent au service d’études hydrographiques et océanographiques pour l’académie des sciences, avant d’être transféré au service des pêches pour la formation des jeunes.

Aujourd’hui, c’est un navire école basé à Kalingrad. C’est le deuxième voilier le plus grand au monde. Il a été utilisé dans trois films allemands ainsi que dans de nombreux films russes et soviétiques et il servit même de cadre au film français de 1936 "Les Mutinés de l’Elseneur", de Pierre Chenal.

MIR

Le Mir est un trois-mâts carré construit en 1987 par les chantiers polonais de Gdansk. Son nom signifie Paix en Russe. On le surnomme le sprinter des mers car il peut atteindre une vitesse maximum de 19,4 nœuds.

Avec ses 2 720 m² de voilure, ce navire-école est aujourd’hui la propriété de l’Académie de Saint-Petersbourg en Russie.

Participations à l’Armada : 1999, 2003, 2008

SEDOV

Le Sedov ou STS Sedov est un quatre-mâts barque de 117m. C’est le plus grand voilier russe et le plus grand voilier navire-école du monde. Navire de commerce allemand construit en 1921, il est donné à la Russie en 1950 à titre de dommage de guerre et devient, un navire océanographique, puis un navire-école

Après la chute du mur de Berlin en 1989 et la proclamation d’indépendance de la Lettonie en 1991, le Sedov quitte Riga pour Mourmansk, son nouveau port d’attache de la mer des Barents, libre de la prise des glaces en hiver.

Navire école de l’Université maritime de Mourmansk, il forme des cadets (élèves officiers), marins civils et ingénieurs de pêche des écoles navales de Kaliningrad et de Mourmansk avec un équipage de 65 marins et 164 cadets durant des voyages, en général longs de 3 mois.

SHTANDART

Ce bateau est la réplique de la frégate russe Shtandat construite en 1703. La frégate historique devint le navire-amiral d’une flotte russe commandée par le tsar Pierre Le Grand qui souhaitait s’inspirer des modèles hollandais et anglais.

La reconstruction de cette frégate à l’identique est portée par un historien commissionné par le musée de l’Ermitage à Saint-Petersbourg. C’est sur l’emplacement d’un ancien chantier naval sur les rives de la Neva que la réplique du Shtandart fut réalisée en 5 ans, de 1994 à 1999. Cette réplique a été construite par le Centre d’éducation maritime de Saint-Petersbourg dans le cadre du Shtandart Project. Ce projet consiste à former de jeunes russes à la construction navale en bois et à la navigation traditionnelle à la voile. Cette initiative fut sponsorisée par les gouvernements russe et britannique, et aussi par l’apport financier de donateurs étrangers. Le Navire est la propriété du Shtandart Project de Saint-Pétersbourg, une association russe à but non lucratif proposant des croisières de formation.

Aujourd’hui, c’est un navire-école ainsi qu’un bateau musée.

Participation à l’Armada : 2013

