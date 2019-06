Accueil > Infos > International > Les relations franco-russes ont toujours eu un caractère paneuropéen

Une réunion de travail du conseil de coordination du forum russo-français Dialogue de Trianon aura lieu aujourd’hui à Moscou. Il y a un an, les présidents russe et français, Vladimir Poutine et Emmanuel Macron, ont officiellement lancé le projet d’interaction entre les sociétés civiles des deux pays. Le coprésident du Dialogue de Trianon, l’ancien ambassadeur de France en Russie, Pierre Morel, a informé la correspondante de Kommersant, Galina Dudina, du travail accompli.

Début juin, dans le cadre du Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF), vous avez tenu la première réunion trilatérale des coprésidents des dialogues de Pétersbourg, de Trianon et de Sotchi (avec l’Allemagne, la France et l’Autriche, respectivement). Êtes-vous satisfait de ce nouveau format ?

Nous - « Dialogue de Trianon » - sommes toujours « nouveaux », nous avons commencé il y a deux ans et nous n’avons pas encore complètement formé notre programme. Il y a un an, la première réunion formelle du conseil de coordination de notre « dialogue » avec la participation des présidents des deux pays s’est tenue au SPIEF. Cette année, nos travaux ont été plutôt agités. La réunion générale officielle avec nos collègues de Pétersbourg et le dialogue néon de Sotchi ont vraiment eu lieu pour la première fois.

Mais lorsque nous venions de commencer, j’ai rencontré Ronald Pofalla, coprésident du Dialogue de Petersburg. Nous avons eu une conversation intéressante. Et il a dit : “s’il vous plaît, ne répétez pas nos erreurs”, ne bureaucratisez pas excessivement le travail du “dialogue”, créez de nombreux sous-groupes et construisez une hiérarchie complexe. Le dialogue de Saint-Pétersbourg et ses coprésidents fonctionnent néanmoins assez efficacement et, lors d’une réunion commune, nous avons à nouveau entendu dire à quel point ils faisaient. Par ailleurs, le journal Petersburg Dialogue (publié avec la participation de journalistes de la maison d’édition Kommersant. - « Kommersant » ) atteste également de la qualité de leur travail.

- Et comment finis-tu différent ?

Pour nous, le « dialogue de Trianon », la première tâche consistait à organiser une structure bilatérale, ce qui s’est avéré plus simple que celui des collègues allemands. Et il est curieux que nous stipulions dès le départ dans la charte que nous travaillions sur une base bilatérale, mais nous n’excluons pas la possibilité de coopérer avec d’autres partenaires à l’avenir. Parce que si on nous demande de continuer et de maintenir les traditions historiques des trois derniers siècles, nous devons considérer l’ensemble de l’Europe. Les relations franco-russes ont toujours eu un caractère paneuropéen. Nous pourrions faire quelque chose ensemble, tout en maintenant notre propre ligne.

- Vous dites que vous avez essayé de ne pas surcharger la structure de votre dialogue. En conséquence, le conseil de coordination des parties russe et française comptait 15 participants chacun - des représentants de l’élite des milieux des affaires, de la culture et de la science des deux pays. N’y a-t-il pas un substitut au dialogue entre la société civile et au dialogue entre les élites ?

Premièrement, lorsque nous parlons d’une structure légère, c’est que nous n’avons pas commencé à créer de nombreux comités, sous-comités et groupes de travail. Deuxièmement, nous cherchons à sortir de l’interaction uniquement entre les élites. Mais pour agir, il faut être visible. Pour ce faire, nous utilisons à la fois des plates-formes tierces - le Forum Gaidar, SPIEF - et nos propres projets : nous avons organisé des contacts et des discussions pour les urbanistes des deux pays, organisé un concours de connaissance de la Russie pour la jeunesse française. Il a été remporté par des jeunes incroyables et talentueux que nous avons invités à venir en Russie. Cette année, nous souhaitons organiser une olympiade sur le thème de l’intelligence artificielle. Nous espérons que de nombreux étudiants des deux pays y participeront. Nous réunirons les meilleurs participants pour participer au second tour.

- Vos collègues du dialogue de Pétersbourg pourraient également vous parler des problèmes de financement auxquels ils sont confrontés. Comment résolvez-vous ce problème ?

Ce n’est pas facile Nous avons deux budgets distincts. La partie russe reçoit une partie du financement du budget par le biais du ministère des Affaires étrangères et de la MGIMO. Notre ministère des Affaires étrangères dispose de son propre budget : 300.000 euros par an, auxquels s’ajoutent des initiatives individuelles susceptibles de recevoir un budget supplémentaire ou un financement privé. Je sais que des fonds plus importants sont alloués du côté russe, mais en France, le contrôle budgétaire est renforcé et l’attitude traditionnellement prudente à l’égard des nouvelles initiatives grandit. Mais nous sommes créatifs et planifions déjà de nouveaux événements.

- En plus de participer au « dialogue de Trianon », vous êtes également le coordinateur du groupe de contact tripartite de l’OSCE sur le règlement du conflit dans le Donbass. Début juin, vous avez participé à la réunion ordinaire du groupe à Minsk. Parlez-nous de votre rôle dans ce processus.

Je suis nommé par le coordinateur des sous-groupes politiques de l’OSCE. Permettez-moi de vous rappeler que l’OSCE avait été attirée par le règlement en 2014 et que même alors, j’ai participé aux premières étapes - mais ensuite, pendant les hostilités, il n’y avait pas de conditions pour un dialogue politique. Des groupes de travail, y compris politiques, du groupe de contact tripartite (Russie-Ukraine-OSCE. « Kommersant » ) sont apparus après la réunion des dirigeants des « Quatre de Normandie » en février 2015. Nous nous réunissons deux fois par mois, nous avons quatre groupes de travail au total. Outre la politique, il s’agit d’un groupe sur la sécurité, les affaires humanitaires (il traite, par exemple, de l’échange de prisonniers et de personnes disparues), l’économie (il est notamment appelé à surveiller l’approvisionnement en eau et en électricité des territoires le long de la ligne de contact).

- Croyez-vous qu’avec l’élection de Vladimir Zelensky à la présidence de l’Ukraine, de nouvelles opportunités apparaissent pour le règlement ?

En tant que coordinateur, je dois être très prudent et ouvert au dialogue avec toutes les parties. Le processus de règlement lui-même est complexe et long, suscitant scepticisme et pessimisme auprès de nombreux observateurs. La situation est très grave et c’est une tragédie pour 800.000 personnes vivant le long de la ligne de contact. Des deux côtés, c’est toujours dangereux, et là vivent les enfants, il y a des écoles. Mais lorsque des événements tels que les élections présidentielles ont lieu, je pense que tous les participants, même les personnes de points de vue différents, reconnaissent que ce moment devrait être utilisé, nous devons essayer d’accélérer les négociations.

Galina Dudina