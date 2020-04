Accueil > Infos > Société > Les six musées russes les plus visités au monde en 2019

L’édition internationale de la publication d’art The Art Newspaper a publié les listes des musées et expositions les plus visités pour 2019.

Le Louvre français est à la tête des dix musées les plus populaires au monde pour la deuxième année consécutive. Il a été visité par 9,6 millions de personnes au cours de l’année. Ensuite le Musée national de Chine (7,93 millions de visiteurs) et les Musées du Vatican (environ 6,9 millions). Le New York Metro (6,48 millions), le British Museum (6,2 millions), la London National Gallery (6,01 millions) et la Tate Gallery (6,09 millions), Reina Sofia Art Center figurent également dans le top 10. Madrid (4,42 millions) et la Washington National Art Gallery (4,07 millions). La liste des chefs de file des musées ne change pas radicalement d’année en année, les musées ne changent que de lieu.

L’Ermitage reste le musée russe le plus visité - en 2019, 4,95 millions de personnes ont visité le musée de Saint-Pétersbourg. En plus de cela, les musées du Kremlin de Moscou (17e place, 3,1 millions), la galerie Tretiakov (20e place, 2,84 millions), le Musée russe (25e place, 2,39 millions) figuraient dans le top 100 Le musée Pouchkine pour eux. Pouchkine (46e place, 1,48 million), Garage Museum of Modern Art (84e place, 942 000). Tous ont amélioré leur position dans le classement par rapport à l’année dernière.

Par contre, parmi les dix expositions les plus populaires, les russes ne figurent pas. Étant donné que la durée des expositions varie, The Art Newspaper évalue non pas le nombre absolu de visiteurs, mais le nombre moyen de visites par jour. Par conséquent, le sommet était dirigé par une exposition d’animation sur le travail de la société de cinéma DreamWorks. Il a été présenté dans deux lieux du Centre culturel de la Banque du Brésil : à Rio de Janeiro, il a été visité par une moyenne de 11 000 personnes par jour, et à Belo Horizonte - 9 200. La troisième place d’une autre exposition organisée par le Centre culturel de la Banque du Brésil était une exposition personnelle Artiste contemporain chinois Ai Weiwei. Les œuvres d’Ai Weiwei en Amérique du Sud ont été présentées pour la première fois, et par le nombre d’œuvres, l’exposition est devenue la plus importante de la carrière de l’artiste. Il a été visité quotidiennement par plus de 9100 personnes. Les trois expositions étaient gratuites, explique The Art Newspaper.

Les expositions les plus visitées avec une entrée payante étaient les projets du métro de Tokyo : une rétrospective d’Edward Munch et Gustav Klimt. Vienne, Japon, 1900. " Plus de 8900 personnes ont visité l’exposition Munch chaque jour, et Klimt - environ 7800. La visite de Paris de Toutankhamon. Trésors du pharaon d’or »au parc des expositions Grande Halle du parc de la Villette - 7700 visites par jour. Elle s’est avérée être le leader absolu de l’assistance - près de six millions de personnes l’ont vue en six mois de travail. La Fondation Louis Vuitton, qui a présenté une exposition conjointe d’œuvres de Jean-Michel Basquiat et Egon Schiele, a été le chef de file du nombre de visites dans les musées privés. Elle a été visitée par 7000 personnes par jour, c’est la huitième place du classement.

Il y a plus de vingt expositions russes dans le top final. La plus visitée était une rétrospective d’Arkhip Kuindzhi dans la galerie Tretyakov (95e place). Viennent ensuite « l’Union des jeunes. Russian Avant-Garde 1909–1914 »au Musée russe (116e place) et l’exposition d’Edward Munch à la Galerie Tretiakov (126e). Toujours dans la deuxième centaine, les expositions « Trois collections » au Musée russe (141e place) et « Le monde à venir : l’écologie comme nouvelle politique ». 2030–2100 ”dans le“ Garage ”(162e).