Moussorgski Modeste

La famille de Moussorgski descendait du premier monarque russe, Rurik, via les princes souverains de Smolensk (la dynastie des Rurikides). Modeste fut préparé par ses parents à une carrière militaire et fut élève de la célèbre École de cavalerie Nicolas ; mais sous l’influence de Mili Balakirev, il quitta le prestigieux régiment Préobrajensky de la Garde impériale, dans lequel il était entré par la suite, et rejoignit les Cinq, un groupe de compositeurs et ardents défenseurs d’un art national basé sur la musique populaire russe. Ce groupe comprenait Alexandre Borodine, qu’il avait rencontré en 1856 alors qu’ils servaient dans le même hôpital militaire à Saint-Pétersbourg, Mili Balakirev, Nikolaï Rimski-Korsakov et César Cui. Sa première œuvre musicale publiée fut l’opéra inachevé Salammbô et un cycle de mélodies pour une voix soliste et piano.

À partir de 1863, suite à l’abolition du servage en Russie qui ruina sa famille, Moussorgski dut travailler en tant qu’employé administratif pour subvenir à ses besoins. Il avait alors trente ans et, confronté à l’insuccès que connurent ses œuvres, trop éloignées des canons académiques, et confronté à une situation matérielle difficile, il crut trouver une consolation dans l’alcoolisme, qu’il avait déjà connu lors de son passage de trois ans à l’armée. Il mourut à 42 ans à Saint-Pétersbourg. Sa dépouille repose au cimetière Tikhvine du monastère Alexandre-Nevski (Saint-Pétersbourg).

Œuvres

1863-1866 : Salammbô, ou Le Libyen opéra inachevé écrit à partir de 1863, et tiré du roman éponyme de Gustave Flaubert.

1867 : La Destruction de Sennachérib sur un poème de Byron.

1867 : Une nuit sur le mont Chauve, poème symphonique (existe en deux versions : version originale de Moussorgski et version réorchestrée par Nikolaï Rimski-Korsakov)

1869 : Boris Godounov (révisé en 1872). Le thème est en partie lié à l’histoire des ancêtres familiaux de Moussorgski.

1868-1872 : le cycle de mélodies pour une voix et piano, Les Enfantines.

1874 : Tableaux d’une exposition, suite pour piano orchestrée par Maurice Ravel.

1874 : Sans soleil, cycle de mélodies pour une voix et piano.

1875-1877 : Chants et danses de la mort, cycle de mélodies pour une voix (ténor) et piano.

Deux opéras inachevés : La Khovanchtchina (1872-1880), drame musical populaire, terminé par Rimski-Korsakov (1886), avant qu’une seconde version, plus idiomatique, soit établie, au xxe siècle, par Dimitri Chostakovitch et La Foire de Sorotchinsky (1876-1881), d’après la nouvelle éponyme du poète russe Nikolaï Gogol, partition terminée par Nicolas Tcherepnine.