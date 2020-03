Accueil > Infos > Politique > Nous sommes même prêtes à crever pour AIDER POUTINE

Если кто - то сомневается в том, что власти не важна явка народа 22 апреля для голосования за поправки, то они оооочень ошибаются. Явка нужна и она должна быть не менее 70%. Для достижения этой цифры проводится большая кампания.

Si quelqu’un doute que la comparution du peuple le 22 avril pour voter pour les amendements n’est pas importante pour les autorités, alors ils ont tellement tort. La participation est nécessaire et devrait être d’au moins 70%. Une grande campagne est en cours pour atteindre ce chiffre.

Администрация президента подготовила методичку для агитаторов и СМИ, с помощью которой народ собираются привлекать на участки. В Кремле разделили граждан России на шесть групп. Для каждой группы определены речевые обороты и возможные слоганы и заголовки СМИ.

L’administration présidentielle a préparé un manuel de formation pour les agitateurs et les médias, avec lequel ils vont attirer des gens aux urnes. Le Kremlin a divisé les citoyens russes en six groupes. Pour chaque groupe, les chiffres du discours et les slogans et titres des médias sont définis.

1. ПОЖИЛЫЕ

При общении с пенсионерами и людьми старшего возраста надо затрагивать темы патриотизма, семьи, будущего детей и внуков, сравнивать нынешнее время с 1990-ми годами и « играть на страхах нестабильности ». Слоганы звучат так : « Путин уйдет, справедливость и стабильность останутся ! » « Проголосуем за Россию без нищих и за достойные пенсии ! »

Lors de la communication avec les retraités et les personnes âgées, il est nécessaire d’aborder les thèmes du patriotisme, de la famille, de l’avenir des enfants et des petits-enfants, de comparer l’heure actuelle avec les années 1990 et de "jouer sur les peurs de l’instabilité". Les slogans sont : "Poutine partira, la justice et la stabilité resteront !" "Nous votons pour la Russie sans mendiants et pour des pensions décentes !"

2. ПАТРИОТЫ

Надо использовать « патриотический мотив » — защита и укрепление суверенитета, приоритет Конституции над международным правом. Среди лозунгов и речевых оборотов есть такие : « Русские крепнут под давлением »

« Ни пяди земли не отдадим ! Россия не продается — так и запишем ! »

Il est nécessaire d’utiliser le « motif patriotique » - la protection et le renforcement de la souveraineté, priorité de la Constitution sur le droit international. Parmi les slogans et les discours, il y en a : « Les Russes se renforcent sous la pression »

« Nous ne donnerons pas un pouce de terrain ! La Russie n’est pas à vendre - écrivons-la ! »

3. ЛОЯЛЬНО НАСТРОЕННЫЕ

Нужно сфокусироваться на фигуре Путина, его достижениях на посту президента и том, что ему нужно оказать доверие. Слоганы и речевые обороты :

« Мы же помним 90-е, когда страну раздирал сепаратизм, зарплату выдавали кастрюлями людям » « Путину важен Ваш голос ! »

Nous devons nous concentrer sur la figure de Poutine, ses réalisations en tant que président et le fait qu’il a besoin de lui faire confiance. Slogans et revirements de discours : « Nous nous souvenons des années 90, lorsque le pays était déchiré par le séparatisme, les salaires étaient versés dans des casseroles aux gens »

"Votre vote compte pour Poutine !"

4. МОЛОДЕЖЬ

Молодых людей нужно убедить в том, что голосование — это историческое событие, поправки принимаются во время перемен, когда необходимо « двигаться дальше и менять страну к лучшему ». Лозунги используют в том числе молодежные выражения : « Прокачай Конституцию »

« Твой голос — твоя Конституция ! »

Les jeunes doivent être convaincus que le vote est un événement historique, les amendements sont adoptés à une époque de changement où il faut « avancer et changer le pays pour le mieux ». Des slogans sont utilisés, y compris des expressions de la jeunesse : "Votre vote est votre Constitution !"

5. МАЛООБЕСПЕЧЕННЫЕ

Надо сделать упор на том, что поправки в Конституцию обеспечат социальные гарантии и улучшат жизнь народа, в том числе самых незащищенных слоев населения. Слоганы : « Проголосуй за Россию без нищих и достойные пенсии для стариков ! » « Прокатят Конституцию, уйдет Путин — и все станет как в 90-х »

Il est nécessaire de souligner que les amendements à la Constitution offriront des garanties sociales et amélioreront la vie de la population, y compris les couches les plus vulnérables de la population. Slogans : « Votez pour la Russie sans mendiants et sans pension digne des personnes âgées ! » "Ils chevaucheront la Constitution, Poutine partira - et tout deviendra comme dans les années 90"

6. КРИТИКИ

Надо говорить, что поправки гарантируют сменяемость власти, защитят от ошибок ручного управления и разделят полномочия разных ветвей власти, которые смогут контролировать и сдерживать друг друга. Среди слоганов упоминаются в том числе фразы, направленные против Путина : « Конституция по-новому, без авторитаризма и несменяемой власти ! » « Хочешь, чтобы Путин ушел ? Голосуй за Конституцию ! »

(Использованы материалы "МБХ медиа" и "Медуза")

Il faut dire que les amendements garantissent un changement de pouvoir, protègent contre les erreurs manuelles et partagent les pouvoirs des différentes branches du gouvernement qui peuvent se contrôler et se contenir. Parmi les slogans sont mentionnés, notamment des phrases dirigées contre Poutine : « La Constitution d’une manière nouvelle, sans autoritarisme et sans pouvoir inamovible ! »

"Voulez-vous que Poutine parte ?" Votez pour la Constitution ! »

(Les matériaux utilisés sont MBK News et Medusa)