Ostrov, une émission de télé-réalité dans un monastère orthodoxe

Les participants au programme sont invités à vivre pendant un mois en tant que "novices" dans le célèbre monastère - le désert de Nilo-Stolobensky, situé sur l’île de Stolobny, sur le lac Seliger. C’est l’un des plus beaux monastères d’apparence et d’emplacement, à 10 km au nord de la ville d’Ostashkov.

Leur vie, la vie monastique et leur travail seront filmés en temps réel.

"L’objectif du projet : montrer la vie monastique à travers les yeux de nos héros", a déclaré Tatyana Leonenko, responsable des relations publiques de la chaîne de télévision Spas. - Les participants à la télé-réalité partageront leurs impressions et leurs nouvelles expériences avec le public.

Le but de « l’île » est de montrer comment une personne change sa vie dans un monastère

Selon elle, le but du projet est de montrer ce qui arrive à une personne temporairement éloignée du monde, en quoi sa prière et sa vie dans le monastère changent. "Vivre un mois dans le désert de Nilo-Stolobensky, obéir, et trouver des réponses à des questions qui ont longtemps été troublantes. La réalité loin du monde", - annonce la bande-annonce, représentant "l’île".

Si tout réussit, ce sera vraiment un "format" révolutionnaire à la télévision - pas seulement pour montrer comment une personne nettoie un temple, cuit du pain ou fabrique des bougies, mais aussi pour montrer le changement intérieur de cette personne.

Selon Boris Korchevnikov, responsable de la chaîne de télévision Spas, il y aura beaucoup d’obéissance. En plus de ceux mentionnés, il sera possible de travailler dans une pharmacie et une ferme pour préparer des conserves.

« Pour participer au projet, vous devez envoyer une application vidéo sur vous-même et préciser les raisons pour lesquelles vous souhaitez travailler dans le monastère », a expliqué Tatyana Leonenko.

Une dizaine de personnes devant participer au projet, les candidats ayant soumis la candidature vidéo se verront donc proposer une sélection compétitive.