Oulitskaïa Ludmila

Ludmila Oulitskaïa vit à Moscou. Issue d’un milieu scientifique, elle a été généticienne et n’a commencé à être publiée qu’après la fin du communisme. Elle est l’auteur de nombreux romans et nouvelles, ainsi que de plusieurs scénarios de films. Elle est mariée au sculpteur Andreï Krassouline.

Ecrivain phare de sa génération, Ludmila Oulitskaïa se fait l’écho du renouveau de la littérature russe, notamment en Europe où elle connaît un succès considérable.

Issue d’une famille moscovite, elle naît pourtant au sud de l’Oural où ses parents sont réfugiés pendant la guerre. De retour à la capitale soviétique, la jeune femme se forme en biologie et devient généticienne.

C’est en travaillant pour la radio et le théâtre musical juif qu’elle débute une carrière d’écrivain. Co-écrite avec Vladimir Sorokine, la pièce Claustrophobia suscite un véritable engouement grâce à une célèbre adaptation du metteur en scène Lev Dodine.

Malgré son talent, Ludmila Oulitskaïa n’est reconnue comme auteur à part entière qu’après la chute du communisme. Parmi ses œuvres les plus réputées se distinguent Les Pauvres Parents, Sonietchka, Un si bel amour et autres nouvelles, Le Cas du docteur Koukotski ou encore Sincèrement vôtre, Chourik.

Autant de romans qui invitent à réfléchir sur la solitude, le mensonge ou l’amour. Ecrivain à l’univers intimiste et nostalgique, Ludmila Oulitskaïa explore l’âme humaine avec brio et s’inscrit ainsi dans la grande tradition littéraire russe.

Lauréate du prix Simone de Beauvoir en 2011 pour Les sujets de notre tsar, du prix Médicis étranger pour son roman Sonietchka en 1996, et du prix Booker russe en 2001 pour Le Cas du docteur Koukotski.

Œuvres

L’éscalier de Jacob (Лестница Якова, roman)

Daniel Stein, Interprète (Даниэль Штайн, переводчик, roman)

Mensonges de femmes (Сквозная линия, roman)

Contes russes (Contes et légendes jeunesse)

Sincèrement vôtre, Chourik (Искренне Ваш Шурик, roman)

Le Miracle des choux et autres histoires russes (Contes et légendes jeunesse)

Le Cas du docteur Koukotski (Казус Кукоцкого, roman)

Un si bel amour et autres nouvelles (nouvelles)

De joyeuses funérailles (Веселые похороны, roman)

Sonietchka (Сонечка, roman)

Les Pauvres Parents (nouvelles)

La Maison de Lialia et autres nouvelles (nouvelles)

Médée et ses enfants (Медея и ее дети, roman)



Œuvres traduites en français

Médée et ses enfants. Trad. par Sophie Benech, 1998

Sonietchka, éd. Gallimard/folio, 1998

De joyeuses funérailles. 2001

Un si bel amour et autres nouvelles. Trad. par Sophie Benech, 2001

Le Cas du docteur Koukotski. Trad. par Sophie Benech, 2003

Les pauvres parents. Trad. par Bernard Kreise, 2005

Le miracles des choux et autres histoires russes. Trad. par Sophie Benech, éd. Gallimard Jeunesse, 2005

Contes russes : Pour enfants. Trad. par Svetlana Filippova, 2006

Sincèrement vôtre, Chourik. Trad. par Sophie Benech, 2006

Daniel Stein, interprète. Trad. par Sophie Benech, 2008

Mensonges de femmes. Trad. par Sophie Benech, 2008

Les sujets de notre tsar. Trad. par Sophie Benech, 2010

Le Chapiteau vert. Trad. par Sophie Benech, 2014.