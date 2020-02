Accueil > Culture > Littérature russe > Pasternak Boris

Boris Leonidovitch Pasternak (en russe : Борис Леонидович Пастернак), poète et romancier russe, lauréat du prix Nobel de littérature en 1958, est né le 10 février 1890 à Moscou et est mort le 30 mai 1960 à Peredelkino, près de Moscou.

Fils du peintre et illustrateur Léonid Pasternak et de la pianiste Rosa Kaufmann, il est élevé à Moscou dans une atmosphère intellectuelle : Rilke, Tolstoï, Scriabine sont les familiers de la maison, ainsi que quelques-uns des principaux symbolistes.

Le jeune Pasternak étudie la musique, puis le droit à l’Université de Pétersbourg, pour se tourner enfin vers les lettres. En 1912, il séjourne en Italie, puis à l’Université de Marbourg où il suit des cours de philosophie.

Ses premiers écrits relèvent d’un futurisme tempéré. Fasciné par la personnalité et l’œuvre de Maïakovski, il reste en rapport avec le futurisme révolutionnaire du début des années 20. Il adoptera à l’égard de la réalité sociale et littéraire de l’URSS une attitude complexe ; réserve individualiste et spiritualiste d’une part, solidarité humaine et nationale de l’autre.

C’est en 1922 que son livre de poèmes Ma sœur, la vie, lui gagne brusquement une vaste notoriété dans son pays. Mais il connaît aussi bien la très grande popularité que des périodes de défaveur officielle.

L’attribution en 1958 du Prix Nobel à son roman Le docteur Jivago non publié en URSS lui vaudra en même temps que la célébrité internationale, que ne lui ont point donné ses poèmes, une désapprobation violente de l’Union des Ecrivains soviétiques ainsi que d’une part de l’opinion publique en URSS.

Ses écrits se composent essentiellement de livres de poèmes, publiés à intervalles espacés, de plusieurs œuvres en prose et, enfin, de traductions des poètes géorgiens, de Shakespeare et du Faust de Goethe.

Son œuvre est dominée par un sens de la nature, des sentiments et des choses : pour lui la création poétique participe directement de l’essence même de la vie. Elle est caractérisée par une technique savante et moderne du vers russe, et , et une constante invention métaphorique. Pasternak est une des grandes figures de la poésie de notre époque.

Œuvres

1914 : Un jumeau dans les nuages

1917 : Par-dessus les barrières

1917 : Ma sœur la vie

1923 : Thèmes et variations

1927 : L’An 1905

1927 : Le Lieutenant Schmidt

1931 : Sauf-conduit

1931 : Spektorski

1932 : Seconde naissance

1957 : Le Docteur Jivago

1958 : Essai d’autobiographie

1966 : Les Voies aériennes et autres nouvelles

1969 : La Belle aveugle.