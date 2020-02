Accueil > Infos > International > Pierre LÉVY, nouvel ambassadeur de France en Russie

Pierre Lévy, né en 1955, est ministre plénipotentiaire hors classe.

Il a été ambassadeur en Pologne (2016 - 2019) après avoir été directeur de l’Union européenne au ministère des affaires étrangères (2013 - 2016) et ambassadeur en République tchèque (2009 - 2013).

Il était auparavant directeur du centre d’analyse et de prévision (C.A.P.) du ministère des affaires étrangères et européennes (2005 - 2009), et secrétaire général de la commission du Livre blanc sur la politique étrangère et européenne de la France (octobre 2007 - juillet 2008).

De 2002 à 2005, il a été chef du service de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) au ministère des Affaires étrangères.

De juin 1997 à mai 2002, il a été directeur-adjoint du cabinet de Pierre Moscovici, ministre délégué chargé des affaires européennes.

Auparavant, il a été sous-directeur à la direction de la coopération à la direction des affaires économiques et financières, puis à la direction de la coopération européenne. Il a été en poste en Allemagne et à Singapour. Il a occupé précédemment différentes fonctions au ministère de l’économie et des finances concernant successivement la politique commerciale extérieure et les relations avec l’Asie.

Pierre Lévy est diplômé de l’Ecole européenne des affaires (ESCP Europe), de l’Institut d’études politiques de Paris et d’études approfondies (DEA) d’économie de l’université Paris IX Dauphine.

Il est ancien élève de l’Ecole nationale d’administration (ENA) promotion "Solidarité" (1983).

Chevalier de la Légion d’honneur, Officier de l’Ordre national du mérite.