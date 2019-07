Saint-Pétersbourg accessible avec un visa électronique gratuit le 1er octobre 2019

Accueil > Voyage en Russie > Saint-Pétersbourg accessible avec un visa électronique gratuit le 1er octobre (...)

La décision officielle a été prise, dès le 1er octobre de cette année, on pourra visiter Saint-Pétersbourg et la région de Léningrad à l’aide d’un simple visa électronique sans frais consulaires !

Pour effectuer une demande de visa afin de visiter ces lieux, il suffira de remplir un formulaire sur le site du département consulaire du ministère russe des Affaires étrangers et d’y joindre sa photographie. Une démarche entièrement gratuite et réalisée en un temps record, puisqu’il sera possible de faire une telle requête jusqu’à quatre jours avant la date d’arrivée (mais pas avant 20 jours).

Ce visa permettra aux voyageurs de visiter Saint-Pétersbourg et sa région durant huit journée, et ce, à des fins touristiques, professionnelles ou humanitaires.

La liste des pays, dont les citoyens pourront bénéficier d’un tel système de visa simplifié, sera établie avant la date d’entrée en vigueur du texte et publiée sur le site du ministère.

Pour rappel, début juillet, les ressortissants de 53 nations (dont la France, la Belgique et la Suisse) ont obtenu l’autorisation de visiter Kaliningrad et sa région par le biais d’un tel régime. À noter qu’un système similaire existe d’ores et déjà à Vladivostok et dans l’Extrême-Orient russe depuis l’été 2017.