Французский "savoir-vivre"

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Так что же является предметом гордости французов, в чем они другие?

1🌷. "Французская🧛‍♂️ вежливость" - основа французской системы ценностей. Все эти bonjour, merci, je vous en prie, au revoir, bonne journée мягко ласкают слух. Везде - в магазине, на почте, в кафе, в госучреждении вас обязательно поприветствуют и пожелают хорошего дня. Но этого же ожидают и от вас.

2.🌷Французы обожают целоваться. Мужчины с женщинами, мужчины с мужчинами, целовать детей, знакомых, коллег, при встрече и при прощании. Как, сколько, когда - этому можно посвятить отдельную тему, а пока примите как данность - никаких рукопожатий, только поцелуи. 💋

3.🌷Любопытство. Будьте готовы, что вас будут расспрашивать о вас, ваших детях, родителях, работе, вашей кошке, куда вы планируете или как съездили в отпуск. И это абсолютно искренне. Им интересно. Если вы ходите периодически в какой то ресторан, хозяин поинтересуется как ваши дела и при этом он будет точно помнить о чем вы говорили при прошлом визите.

4.🌷Пожаловаться на жизнь. Или на шефа, на соседа. Или на плохую погоду. На правительство или цены. В общем дать возможность поворчать. А всего навсего это возможность лишний раз поболтать.

5. 🌷Посмеяться над бельгийцами. О, это национальный вид спорта. Впрочем, шутки эти вполне мирные, так же как бельгийские над французами.

6.🌷Посмеяться над англичанами. Тут, конечно, давняя взаимная "любовь", но по большому счёту все также как и с бельгийцами.

7.🌷Патриотизм или распирающая гордость за все французское. Иногда доходит до смешного. Две дыни, одна испанская, душистая и спелая, другая французская, тоже хороша, но дороже. И? Только французскую! Что уж говорить о вине 🤦‍♀️

А что для вас было самым неожиданным в этих милых французах?