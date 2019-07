Accueil > Agenda culturel > Spectacles > Show national de Russie « Kostroma »

Les grandes dates de l’histoire russe, les traditions et les mœurs de la Russie multinationale vous emmène dans le monde des centaines de cultures d’un peuple russe en passant par le Baptême vers l’époque des tsars et a la période d’URSS tout en montrant la vie des gens de la Sibérie, du Nord et du Sud, du Caucase et de la Russie Centrale.

Le « Show national de Russie » réunit savamment le folklore, la poésie épique de l’ancienne Russie et les scènes lyriques. Sans oublier qu’à travers le caractère du people, sa stratification sociale et les particularités nationales on vous dévoile la culture de la Russie. Vous allez vous plonger dans la vie mondaine et militaire, urbaine et rurale. L’héritage de multiples générations et l’esprit unique du peuple russe sont reflétés dans les personnages magnifiques du spectacle comme mère, femme, fille, fils, époux, guerrier.

50 artistes en scène, technique de virtuose, la maîtrise du jeu d’acteur irréprochable, 15 transformations scéniques, 10 tonnes de fret, 600 costumes uniques, 300 éléments de décorations, 8 changements de décorations, projection vidéo, effets pyrotechniques, fumée lourde, feu et le ciel étoilé – voila la réalité du “Show National de Russie” fascinant les spectateurs de tout âge.

Aujourd’hui sur toutes les affiches dans la ville la fameuse « Femme en argent » - le célèbre symbole du ballet portant l’image de la filigrane de Kostroma – invite les moscovites et les hôtes de la capital russe d’effectuer un voyage esthétique a travers la mer de la culture russe avec ses comptes, légendes et les motifs soviétiques !

Billets en ligne

Theatre "Russian song" - Русская песня

Olimpiyskiy Prospekt, 14, Moskva, 129090

Олимпийский пр., 14, Москва, 129090

8 (499) 975-54-09