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Соболезнования в связи с кончиной экс-президента Франции Жака Ширака

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Владимир Путин направил Бернадет Ширак телеграмму соболезнования в связи с кончиной её супруга, экс-президента Франции Жака Ширака.

Глава Российского государства подчеркнул, что с именем Жака Ширака связана целая эпоха в современной истории Франции: на посту Президента республики Жак Ширак снискал заслуженное уважение соотечественников и высокий международный авторитет как мудрый и дальновидный государственный деятель, последовательно защищавший интересы своей страны.

Президент России отметил, что каждый раз, общаясь с Жаком Шираком, искренне восхищался его интеллектом и огромными знаниями, умением принимать взвешенные решения даже в самых непростых ситуациях.

«В России будут помнить его большой личный вклад в развитие дружественных отношений между нашими государствами, взаимовыгодного двустороннего сотрудничества», – говорится в телеграмме.

Глава Российского государства попросил также передать слова искреннего сочувствия членам семьи, родным и близким покойного.

 

 

© четверг 26 Сентябрь 2019, Russie.net

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