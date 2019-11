Accueil > Agenda culturel > Livres > Vème édition du Salon Russkaya Literatura

2019 est l’année du théâtre en Russie... Si nous connaissons très bien en France son théâtre classique, le théâtre russe contemporain y est encore très peu joué. Pourtant il est en plein renouvellement et suscite l’intérêt de la scène internationale. La création cette année à Moscou de L’Électrothéâtre Stanislavski, dédié aux mises en scène collaboratives avec des metteurs du monde entier comme Romeo Castellucci, Robert Wilson, Matthew Bourne ou Jan Fabr, en est la preuve.

Aussi vivant que le théâtre, la poésie reste le plus beau reflet de l’âme russe et un genre littéraire en pleine effervescence. À Moscou, Saint Petersbourg et dans de nombreuses villes russes, il existe de nombreux clubs où de jeunes auteurs se croisent et échangent autour de leurs œuvres. Citons enfin le dynamisme éditorial de la poésie avec de nombreuses revues qui lui sont consacrées (Arion, Vozdoukh, Interpoezia, NLO, etc.) et le foisonnement des blogs sur internet (Journalni zal, Novaïa Literaturnaïa Karta Rossi, vavilon.ru, www.litkarta.ru).

Cette cinquième édition du Salon Russkaya Literatura sera l’occasion de faire le tour d’horizon de toutes ces tendances du moment. Pour nous éclairer, nous avons invité quelques-uns des meilleurs dramaturges, metteurs en scène et poètes russes contemporains.

LA MAGIE DES BALLETS RUSSES

Vendredi 6 décembre 2019, 17h00

Amphithéâtre

Conférence donnée par Vladimir FEDOROVSKI à l’occasion de la sortie de son nouveau livre La grâce venue des neiges. (Editions Apopsix)

LE REVIZOR de Nicolas Gogol

Samedi 7 décembre 2019, 12h30

Amphithéâtre

Représentation donnée par le groupe théâtrale de l’école de l’Ambassade de Russie en France.

CENTENAIRE DU MOUVEMENT ARTISTIQUE ET LITTERAIRE FENETRES ROSTA

Samedi 7 décembre 2019, 14h00

Amphithéâtre

Exposition des affiches et table ronde : « L’art de la propagande visuelle de la République soviétique. Les archives et l’art » avec participation de Valeri Blinov, historien, spécialiste sur l’art de la propagande visuel, Francis Combes, poète et éditeur. Modérateur : Guillaume Quashie, historien, responsable du secteur Archives et mémoire au Parti Communiste Français.

CONVERSATION ENTRE MAREK HALTER ET ANDREI GRATCHEV

Dimanche 8 décembre 2019, 16h30

Amphithéâtre

« 30 ans après la chute du mur de Berlin, le temps est-il venu de reconstruire des murs ou de les faire tomber ? ». Conversation entre Marek HALTER, écrivain et Andreï GRATCHEV, écrivain, politicologue, ancien porte-parole du Président de l’URSS Mikhaïl Gorbatchev,

MATINEE POUR LES ENFANTS

Samedi 7 et dimanche 8 décembre, 10h-12h30

Hall

Le programme culturel et éducatif du Salon du Livre Russkaya Literatura coïncide avec l’année du théâtre en Russie. Trois grandes auteures russes de livres pour la jeunesseSvetlana FADEEVA (Rostov-sur-le-Don), Elena SOUKHOSTAVETS (Moscou) et Maria PISKOUNOVA (Krasnodar), viendront présenter au jeune public le théâtre russe, sa riche histoire et son patrimoine culturel, et montrer les liens étroits entre la littérature et l’art théâtral.

HORAIRES D’OUVERTURE

Vendredi 6 décembre 2019 : 16h00-19h00

Samedi 7 décembre 2019 : 10h00-19h00

Dimanche 8 décembre 2019 : 10h00-19h00

ADRESSE

Centre Spirituel et Culturel Orthodoxe russe de Paris

1-5 Quai Branly, 75007 Paris

Entrée libre

L’objectif du salon Russkaya Literatura, qui se tient tous les ans à Paris, est de présenter au public français la vie littéraire russe et russophone d’aujourd’hui, dans sa diversité géographique et stylistique en réunissant dans un même lieu des éditeurs, des auteurs, des libraires et des traducteurs, soucieux d’ouvrir un dialogue direct, libre et continu entre nos deux pays.