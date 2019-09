Visite de l’appartement où a vécu Marina Tsvetaeva à Vanves de 1934 à 1938

Accueil > Agenda culturel > Conférences, Rencontres > Visite de l’appartement où a vécu Marina Tsvetaeva à Vanves de 1934 à (...)

Marina Ivanovna Tsvetaeva est née à Moscou le 8 octobre (le 26 septembre selon l’ancien calendrier auquel elle se référa sa vie durant) 1892. Les thèmes tragiques qui jalonnent l’œuvre de Tsvétaéva sont dominés par un goût violent de la vie, du monde concret, des racines nationales russes et slaves. On trouve chez elle une attitude semblable à l’égard du langage, un sens aigu de la réalité physique du mot et des jeux de signification.

LIEU : Maison de Marina Tsvetaeva (Vanves 92170)

HORAIRE : A partir de 11h00

Visites commentées en russe et en français

De 1934 à 1938, la grande poétesse russe Marina Tsvetaeva (1892-1941) a vécu avec sa famille au deuxième étage de la maison toujours visible au 65, rue Jean-Baptiste Potin à Vanves. Elle y a écrit plusieurs œuvres majeures, notamment le poème "La Maison", qui immortalise ce lieu. Une plaque commémorative a été apposée en 2010 sur la façade de cette émouvante demeure.

Horaires :

21/09 de 11h00 à 12h00

21/09 de 14h00 à 15h00

21/09 de 16h00 à 17h00

22/09 de 11h00 à 12h00

22/09 de 14h00 à 15h00

Informations complémentaires : Sur inscription auprès de l’association "Marina Tsvetaeva. Etoile Averse".

Maison de Marina Tsvetaeva - En savoir plus sur le lieu :

De 1934 à 1938 la grande poétesse russe Marina Tsvetaeva (1892-1941) a vécu avec sa famille au deuxième étage de la maison toujours visible au 65, rue Jean-Baptiste Potin à Vanves.

Journées Européennes du Patrimoine 2019

Thèmes : Maison, appartement, atelier de personnes célèbres

Adresse : Maison de Marina Tsvetaeva ; 65 rue Jean-Baptiste Potin 92170 Vanves

Evénement proposé dans le cadre des Journées du Patrimoine 2019.