Vitsine Gueorgui Mikhaïlovitch

Gueorgui Mikhaïlovitch Vitsine est né le 22 avril 1918 à Zelenogorsk dans le Grand-duché de Finlande et décédé le 22 octobre 2001 à Moscou.

Vitsine a fait ses études à l’Institut d’art dramatique Boris Chtchoukine du Théâtre Vakhtangov en 1934-1935, et commence sa carrière au Théâtre-studio de Nikolaï Khmelev.

En 1937, il devient acteur du Théâtre dramatique Maria Iermolova.

En 1969, il intègre la troupe du Théâtre national d’acteur de cinéma auquel il restera fidèle jusqu’à la fin de sa vie.

En 1990, Vitsine est distingué Artiste du peuple de l’URSS.

Dans les années 1990, quand après la perestroïka et l’effondrement du régime communiste le travail au cinéma s’est fait rare, l’artiste participait aux concerts-rencontres avec les spectateurs. Il travaillait également dans le doublage des films et prêtait sa voix aux personnages des dessins animés.

Filmographie

1946 : Glinka de Leo Arnchtam

1951 : Belinski (ru) de Grigori Kozintsev

1952 : Le Compositeur Glinka de Grigori Aleksandrov

1954 : Le Joueur de réserve (ru) de Semion Timochenko

1955 : Le Mexicain (ru) de Vladimir Kaplounovski (ru)

1957 : Le Lutteur et le Clown de Boris Barnet et Konstantin Youdine

1957 : Don Quichotte de Grigori Kozintsev

1958 : Le Fiancé de l’au-delà (ru) de Leonid Gaïdaï

1958 : Jeune fille à la guitare (ru) de Aleksandre Feinzimmer

1961 : Le Chien Barbosse et une drôle de crosse (ru) de Leonid Gaïdaï

1964 : Le Conte du temps perdu (ru) d’Alexandre Ptouchko

1965 : Opération Y et autres aventures de Chourik de Leonid Gaïdaï

1967 : La Prisonnière du Caucase ou les Nouvelles Aventures de Chourik de Leonid Gaïdaï

1968 : Un vieux, très vieux conte (ru) de Nadejda Kocheverova

1971 : Les Gentilshommes de la chance (Джентльмены удачи) de Aleksandre Sery

1971 : Douze chaises (ru) de Leonid Gaïdaï

1973 : La Terre de Sannikov d’Albert Mkrtchian

1976 : Les Douze Chaises de Mark Zakharov (série télévisée)

1976 : L’Oiseau bleu de George Cukor

1992 : Un coup de feu dans le cercueil (ru) de Nikolaï Zaseev